TAG 5: Punch Drunk Love

Einer ist ein gefeierter Filmemacher, der zum ersten Mal in Cannes einen Film präsentiert, der andere ein gefeierter Filmemacher, der nach fünfjähriger Pause und zwei Goldene-Palme-Erfolgen in Folge zurück an den Ort seiner größten Erfolge kehrt. Beide haben Filme über Familien gemacht, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und die, jeder auf seine ganz eigene Weise, Tagesgespräch waren an der Croisette, wo nach Tagen des Ringens um Für und Wider von Netflix und einer vermeintlichen Bombendrohung wieder Normalität einzukehren scheint. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass es zwar tolle Filme gab bisher in einem Wettbewerb ohne nennenswerte Ausfälle, aber ein echtes Meisterwerk, das das Festival nachhaltig gebannt hätte, siehe "Toni Erdmann" vor einem Jahr, noch aussteht.Zu der Normalität gehört auch, dass das Aufbranden von Buhs und Beifall beim Erscheinen des Netflix-Logos beim zweiten Mal schon gar nicht mehr Teil ernst gemeinter Ablehnung oder Begeisterung zu sein scheint, sondern bereits ein neues gelerntes Ritual - wie das ins Dunkle gerufene "Raaaooulll!!", das den Cannes-Vorspann bei den 19-Uhr-Pressevorführungen seit mehr als 20 Jahren zuverlässig begleitet. "The Meyerowitz Stories" von Noah Baumbach ist zwar keine Produktion von Netflix, wurde aber von dem Streaming-Riesen kurz vor Cannes gekauft und wird werbeträchtig als "Netflix Original" angepriesen. Es ist, man kann es ja kurz machen, der beste Film mit diesem Label seit "Beast of No Nation" vor eineinhalb Jahren, eine weitere dieser wunderbar schrulligen und neurotischen Big-Apple-Komödien mit unwiderstehlichem Humor in der Tradition von Woody Allen oder Elaine May, mit der der Filmemacher eine seiner dysfunktionalen Familien aufeinanderprallen lässt - die Dustin Hoffman Emma Thompson und vor allem Adam Sandler zu ihren besten Auftritten seit langen Jahren beflügeln.Im Ton erinnert das am ehesten an "Gefühlt Mitte Zwanzig" , aber der Humor hat diesmal eine zusätzliche Dringlichkeit, einen extra Biss, als wäre dieser Film seinem Macher besonders wichtig. Natürlich muss man an "Die Royal Tenenbaums" denken von Baumbachs gutem Freund Wes Anderson, für den er die Drehbücher zu "Die Tiefseetaucher" und "Der fantastische Mr. Fox" mitgeschrieben hatte: Auch da geht es um einen übermächtigen Patriarchen, der in seiner unermesslichen Selbstsüchtigkeit nicht realisiert, dass er seine Kinder regelrecht erstickt. Aber vor allem scheint "The Meyerowitz Stories" ganz direkt zu korrespondieren mit "Der Tintenfisch und der Wal" von 2005, mit dem Baumbach seinen Durchbruch als Regisseur gefeiert hatte, ein zutiefst autobiographischer Film über Baumbachs Leben als Jugendlicher im Schatten seines Vaters, einem gescheiterten Schriftsteller, der sich von seiner Mutter, einer Filmkritikerin der Village Voice, scheiden ließ.Der Künstlervater ist diesmal ein unverbesserlicher Skulpteur, der vor langen Jahren einmal eines seiner Werke ans Whitney Museum verkaufen konnte und immer noch davon zehrt, obwohl er seither eigentlich in Vergessenheit geraten ist. Er ist zum vierten Mal verheiratet, diesmal mit einer Frau, die nur unwesentlich älter ist als seine drei Kinder und ihr Leben im dauerbetrunkenen Zustand verbringt. Als der Mann, der Fehler immer nur in anderen, nie aber bei sich selbst findet, nach einem Unfall beim Spaziergang mit seinem Hund ins Krankenhaus eingeliefert wird, finden sich drei Meyerowitz-Kinder erstmals wieder zusammen und konfrontieren die Jahrzehnte der Last und des Leids unter dem Vater, die sie zu dem gemacht haben, was sie sind. Danny hatte nie wirklich einen Job, sondern kümmerte sich um die Tochter und seht nun, nach der Scheidung und dem Abschied seines Mädchens aufs College, vor unendlicher Leere. Matthew war zwar immer der Liebling seines Dads, konnte sich aber erst freischwimmen, nachdem er sich nach Los Angeles abgesetzt und eine eigene Finanzberatungsfirma gegründet hatte. Und Jean zog sich als das unbeachtete Mädchen in die innere Emigration zurück - auf clevere Weise spiegelt der Film das, indem ihr Segment am Kürzesten ist, der New Yorker Theaterschauspielerin Elizabeth Marvel aber dennoch Platz für einen Monolog ist, der einem zu Herzen geht. Es ist ein bisweilen aberwitzig komischer, pointiert geschriebener Film. Wenn man sich von einem geliebten Menschen verabschiedet, heißt es in einer Broschüre im Krankenhaus, solle man sagen: "Ich liebe dich. Ich vergebe dir. Vergib mir. Auf Wiedersehen." Darum geht es. Und deshalb ist "The Meyerowitz Stories" ein so großer Schritt, zwölf Jahre nach "Der Tintenfisch und der Wal".Vergeben und Vergessen sind die Sache von Michael Haneke nicht, dem unbarmherzigsten und unbestechlichsten aller Chronisten der Condition Humaine. Mit "Das weiße Band" und "Liebe" hatte er seine Meisterschaft perfektioniert und war mit jeweils einer Goldenen Palme belohnt worden. Fünf Jahre hat es gedauert, bis der mittlerweile 75-Jährige in München geborene Österreicher, der seit fast zwei Jahrzehnten aus Frankreich heraus arbeitet, zurückgekehrt ist, wieder mit einer internationalen Koproduktion, bei der von deutscher Seite X Filme beteiligt ist. "Happy End" lautet der vielversprechende Titel, denn was darf man von einem Haneke-Film mit einiger Sicherheit nicht erwarten? Einen glücklichen Ausgang. Wie man sofort merkt, dass man sich in einem Film des Regisseurs befindet. Seine Lieblingsschauspieler hat er um sich versammelt, Isabelle Huppert und Jean-Louis Trintignant , neben ein paar neuen Akteuren, neben Mathieu Kassovitz und Toby Jones auch der Deutsche Franz Rogowski . Um die sorgfältig gehüteten Geheimnisse eines Familienklans in Calais geht es. Die Flüchtlingskrise ist allgegenwärtig, spielt für die Handlung aber nur eine untergeordnete Rolle, auch wenn such explizit alles um Flucht drehen mag.Wenn man denn von einer Handlung sprechen kann. Als wüsste er selbst genau, dass er die Eleganz und Präzision von "Liebe" nicht noch einmal toppen könne, ist "Happy End" eher ein Essay, eine Ansammlung von Skizzen und Fragmenten, dem es weniger darum zu gehen scheint, noch einmal auf Teufel komm raus eine Palme gewinnen zu wollen, sondern noch einmal Positionen und Aussagen zu behandeln und bestärken. Der Film fühlt sich wie ein Abschied an. Wenn schon nicht von Haneke - wer weiß -, dann doch von dem großen Jean-Louis Trintignant, der in diesem Jahr 87 wird und zerbrechlich aussieht, durchsichtig, als wäre er schon fast nicht mehr da, aber doch immer noch die Präsenz besitzt, dass man ihm unweigerlich zusieht, wenn er im Bild ist. Es mag sich noch viel mehr tun in "Happy End", Männer mit perversen Fantasien, an sich selbst scheiternde Söhne, eiskalte Matriarchen - und vor allem eine Enkelin, die nicht nur vor Mord und Suizidversuchen nicht zurückschreckt, sondern ihr Verhalten - "Bennys Video" und "Funny Games" lassen grüßen - auch noch mit Kommentaren auf ihrem Smartphone festhält. Aber im Grunde geht es doch um den alten Mann, der - wie die anderen auch - ein Gefangener ist, dem aber nach einem gescheiterten Selbstmord im Auto die Möglichkeit genommen ist, sich seinen noch verbliebenen Wunschtraum zu erfüllen, weil er an den Rollstuhl gefesselt und handlungsunfähig ist. In einem Geständnis seiner Enkelin gegenüber offenbart er sich als der Mann in "Liebe", der seine kranke Lebensgefährtin erstickte. Und nun will er ein Happy-End, das sich womöglich in dem pittoresken blauen Meer findet, das auf dem Poster zu sehen ist, das einen in Cannes seit Tagen anlacht. Und in Wahrheit verspottet.Thomas Schultze

