TAG 4: Wild(e) Jagd

In "Pokot/Spoor" mixt die dreifach Oscar-nominierte Regieveteranin Agnieszka Holland gekonnt Genres. Der Film beginnt mit einem dramatisch-tragenden Ton, wechselt unvermittelt bis er er sich wieder ändert. Und der Zuschauer geht bereitwillig, ja mit Vergnügen mit und mutmaßt, wie es wohl weitergehen mag in der Geschichte um mysteriöse Todesfälle in einer polnischen Kleinstadt. Hier trifft Gesellschaftsdrama auf Tierhorror, Kleinstadtgroteske, schwarze Komödie und Krimi. Im Zentrum des wilden Genremix steht die nette, ältere Frau Duszejko - und Wild. Eigentlich pensioniert, arbeitet sie in Teilzeit als Englischlehrerin. Sie ist Hobbyastrologin, aber zu allererst eine vehemente Tierschützerin, der es das Herz bricht, wenn sie sieht, wie fast alle Männer aus dem Ort inklusive dem Pfarrer der Jagd frönen - und das obwohl sie Wilderei schon zig Mal angezeigt hat und dabei auch schon mal blutige Beweise vorlegt. Der Jagdkalender - an welchem Monat welches Wild gejagt werden darf - sorgt für die Kapiteleinteilung des Filmes nach einem Roman der preisgekrönten Autorin Olga Tokarczuk, die mit Holland auch das Drehbuch schrieb. Zum teils skurrilen Personal gehören die Hure mit Herz, ein netter Nachbar, ein von Epilepsie geplagtes Computergenie, ein tschechischer Insektenforscher, der Bürgermeister, der Polizeichef und ein Zuhälter und Tierquäler in Personalunion. Von einigen der Figuren lässt der Film Erinnerungsfetzen aufblitzen von schrecklicher, traumatischer Kindheit, die falsche Fährten legen und nicht nur ihre Geschichte, sondern auch die Polens mit erzählt. Fährten legen ist Programm in diesem düster-heiteren Genrespiel auf Jägerlatein, in dem Jäger und Gejagte die Rollen zu wechseln scheinen.Neben dieser deutschen Koproduktion (von Heimatfilm ) erzählt auch die zweite deutsche Koproduktion (von Komplizen Film ) im Wettbewerb vom Sonntag von einer resoluten, starken Frau bzw. von "Una mujera fantástica". Sebastián Lelio , dessen " Gloria " mit einem Silbernen Bären für die Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, inszenierte das Drama um Marina, die vorher Daniel hieß, sehr realistisch, mit vereinzelt fantastischen Elementen. So lässt er die Titelheldin sich schräg gegen den Wind stemmen und später sogar einmal fliegen. Sie will eine richtige Frau werden, doch als ihr älterer Geliebter stirbt, schmeisst seine Familie sie nicht nur aus dem gemeinsamen Apartment, sondern will sie auch von der Beerdigung fernhalten. Der Sohn des Toten beschimpft sie als Missgeburt, bedroht sie. Doch sie steht ihre Frau, nimmt Abschied von ihrem Geliebten.Mit dem Drama über die Teilung Indiens, "Der Stern von Indien", feierte am Sonntag außerdem ein weiterer Film einer Regisseurin Weltpremiere im Wettbewerb, allerdings außer Konkurrenz. Gurinder Chadha ) freute sich, ihren "sehr persönlichen Film" in Berlin in nur wenigen Meter Entfernung der ehemaligen Grenze vorstellen zu dürfen, sagte sie gerührt nach der Präsentation. Sie stammt aus einer Familie, die zu den 14 Mio. Flüchtlingen gehörten, die 1947 im Zuge der Teilung in Pakistan und Indien ihre Heimatorte verließen. Der Film beschreibt, wie der sogenannte Mountbatten-Plan und seine Grenzziehung zustande kam, der eigentlich eine Idee von Churchill und nicht des letzten Vizekönigs von Indien war. Hugh Bonneville und Gillian Anderson , die auch nach Berlin gekommen waren, spielen das englische Paar, das eigentlich das Beste für die Menschen der ehemaligen Kolonie im Sinn hatte. Anhand ihrer Bediensteten, die alle religiösen Gruppen und Regionen repräsentieren, bzw. zweier junger Liebender, ein Hindu und eine Muslima, schildert Chadha die Zerrissenheit und Probleme des Landes im Mikrokosmos des Palastes. Eine bewegende Geschichtslektion, die auch Archivmaterial mit einbaut.

