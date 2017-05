TAG 4: 120 Beats für Gold

Das 70. Festival de Cannes hat seine erste Sensation: "120 Battements par Minute" wird seinem Geheimfavoriten-Status absolut gerecht. Robin Campillos Film über eine Gruppe von Aids-Aktivisten von Act Up Paris zu Beginn der Neunziger wurde bei der Pressevorführung so stürmisch gefeiert wie noch kein Wettbewerbsfilm davor. Mit einer unglaublichen Direktheit erzählt der Film vom Kampf gegen die Windmühlen, lässt den Zuschauer so unmittelbar wie möglich teilhaben an den Diskussionen und Aktionen der jungen Frauen und Männer, in vielen Fällen selbst HIV-positiv. Aber er funktioniert nicht nur auf dieser leidenschaftlichen politischen Ebene, sondern rückt wie selbstverständlich die aufkeimende Liebe eines neu zur Gruppe gestoßenen Jungen zu einem der radikaleren Mitglieder von Act Up in den Mittelpunkt: Nie blendet die fast dokumentarisch wirkende Kamera weg, sie fängt Zeit und Atmosphäre ebenso ein wie Lebensgefühl und Emotionen. Und doch ist es ein mit großer Souveränität realisierter Spielfilm, der auch dramaturgisch jederzeit überzeugt. Und der einem nahegeht, wie bisher kein anderer Titel des Wettbewerbs. Campillo, bekannt als Drehbuchautor des Goldene-Palme-Gewinners "Die Klasse" von Laurent Cantet, lässt den Zuschauer ganz unmittelbar teilhaben an den Ereignissen, an den Triumphen wie auch den tragischen Momenten. Es ist, als wäre man dabei.Eine sehr gute Figur machte auch der in Berlin gedrehte neue Film von Ruben Östlund , die Satire "The Square", die mt großer Präzision und viel Sinn für Witz weiterspinnt, was Östlund vor ein paar Jahren mit "Höhere Gewalt" zur Sensation im Un Certain Regard machte. Die Geschichte einer gewagten Kunstinstallation nimmt der Schwede zum Anlass, in bisweilen aberwitzigen und aberwitzig gelungenen Szenen zu zeigen, wie dünn doch die zivilisatorische Decke ist.Ausführliche Besprechungen beider Titel, sowie von "Le redoutable" , der heute Abend erstmals gezeigt wird, werden schnellstmöglich nachgeliefert.

