Tag 3: Schwein gehabt

Sorgen, Pedro Almodovar könne in die Bredouille kommen, "Okja" bei der Verteilung der Palmen doch berücksichtigen zu müssen, braucht man sich nicht mehr zu machen - es sei denn, das Festival führt bis Sonntag in einer Woche noch einen Preis für die besten mit CGI hergestellten Riesenschweine ein: Bong Joon-hos im Vorfeld heiß diskutierter Netflix-Film bietet über weite Strecken technisch perfektes, konventionell erzähltes Family-Entertainment, ohne jedoch wirklich für Kinder gedacht zu sein. Speziell in der zweiten Hälfte wandelt sich der Ton zu Dystopie mit klarer antikapitalistischer Botschaft: Man ist, was man isst. Was nicht heißt, dass man nicht auch Spaß haben kann mit dem Film über das zwölfjährige Mädchen Ahn, dessen beste Freundin in den einsamen Bergen Südkoreas ein überdimensioniertes Riesenschwein namens Okja ist, eines von 26 Exemplaren auf der ganzen Welt, gezüchtet von dem multinationalen Konzern Mirando Corporation: Sie sind auserkoren, in New York um den Preis als tollstes Superschwein der Welt zu konkurrieren. Heißt es. Aber weil es eine multinationale Firma ist und die Auftritte der von Tilda Swinton mit Lust am hemmungslosen Overacting so überschwänglich und zwanghaft optimistisch sind, ahnt man natürlich, dass sich hinter der strahlenden Oberfläche finstere Abgründe verbergen müssen.Die frühen Szenen mit Ahn und Okja erinnern an die Passage von Jon Favreaus " The Jungle Book " mit Mogli und Balu, als sei sie nicht bei Disney, sondern Studio Ghibli entstanden, und man kann sich eigentlich gar nicht sattsehen an der Titelfigur, die man wirklich lebensecht im Computer hat entstehen lassen, inklusive ausdrucksvoller Augen, die eine ganze Welt von Emotionen spiegeln. Auch als Okja via Seoul nach New York gebracht werden soll und eine Gruppe von Tieraktivisten eingreift, um die Titelfigur zu retten, hat der Film noch eine ansteckende Energie, bevor er schließlich in New York seine Geheimnisse lüftet und in Düsternis und Gewalt versinkt: Bongs Vision eines Schweine-KZ vor den Toren der Stadt ist genuin beunruhigend und erschütternd und wäre vielleicht auch effektiv, wenn die Botschaft des Films nicht ebnso aufdringlich wäre wie die Schauspieler, allen voran Jake Gyllenhaal als hyperventilierender Master of Ceremony, der sich um jegliche Reputation chargiert. Bei Bong Joon-hos Vorgänger "Snowpiercer" war es bekanntermaßen zum Clash mit Harvey Weinstein über die endgültige Schnittfassung gekommen. Hier sieht man, dass es auch nicht nur gut sein muss, wenn ein Filmemacher offenbar völlig freie Hand bei der Umsetzung seiner Vorstellungen hat.Das wirklich visionäre Kino bietet im Wettbewerb indes der Ungar Kornel Mundruczo , der für seinen Science-Fiction-Thriller "Jupiter's Moon" Bilder findet, wie man sie noch nie gesehen hat. An "Children of Men" muss man denken oder "Strange Days" , an die großen pessimistischen Neo-Noir-Variationen, die seit "Blade Runner" entstanden sind und in die sich dieser Film mit seinen irrwitzigen Setpieces nahtlos einreiht. Schon der Anfang hat eine Intensität und Wucht, eine Freude am Zeigen, wozu Kino fähig ist, die man bisher in Cannes gerade von den vermeintlichen Visionären vermisst musste. Mundruczo weiß, dass er vorlegen muss in dieser ersten Szene, die einen Vater und seinen Sohn in einer Gruppe von Flüchtlingen zeigt, die aus einem Zug in ein Boot verfrachtet werden, das sie in die Freiheit bringen soll. Allerdings werden sie von der Grenzpolizei gestellt, Vater und Sohn werden getrennt, der Sohn rennt alleine orientierungslos durch einen Wald, bis ihn ein Polizist stoppt und dieser ihn kaltblütig erschießt. Jetzt geschieht das Unglaubliche, das Wunder - die Prämisse des Films: Der Junge stirbt nicht, sein Blut hebt sich in die Luft und mit ihm sein ganzer Körper, langsam um seine Achse kreisend. Er gehorcht nicht den Gesetzen der Schwerkraft und der Logik.Wiederholt stellen sich Figuren im Film die Frage, wie das möglich sein soll, weil sie keine wissenschaftliche Erklärung finden für das, was sich vor ihren Augen abspielt in einer atemberaubenden Szene nach der anderen. Ist er ein Engel, die Wiederkehr Christi gar? Sein Vater ist immerhin Zimmermann, und seine Wunden könnten Stigmata sein. "Jupiter's Moon" verweigert die Antworten, er sieht nur zu, wie die Menschen mit sich ringen. Gewiss ist nur, dass alle, die von seinen Fähigkeiten erfahren, den Jungen für sich und ihre Zwecke nutzen wollen. So auch die Hauptfigur, ein von der Gnade abgefallener Arzt, der den Jungen als Mittel zum Zweck ansieht, mit seiner Hilfe eine Schuld abzahlen zu können, die auf ihm lastet wie ein Mühlstein. Weil er dafür auch seinen Schützling vor dem Zugriff der Polizei bewahren muss, rücken die beiden in einer Abfolge mit einem Höchstmaß an Einfallsreichtum umgesetzten Verfolgungsjagden immer näher zusammen. Natürlich ist diese Geschichte der Wiedergutmachung nicht neu, sie ist ein gängiges Versatzstück des Genrekinos. Aber wie Kornel Mundruczo sie erzählt, sein unbändiger Einfallsreichtum und die Bilder, die er dafür findet, und wie er sie einbettet in die Handlung, die eben viel auch erzählt über ein sich zersetzendes Europa der Gegenwart, über Flüchtlingskrise und Terrorangst, das ist der Reiz der Sache. Die Schauspieler machen ihre Sache gut, allen voran Merab Ninidze als Doktor Stern, aber die Attraktion ist, was "Jupiter's Moon" visuell auf dem Kasten hat. Weil es auch den Zuschauer Glauben lässt. An das Kino und seine transformierende Kraft. Die deutschen Rechte hat sich in Cannes übrigens bereits NFP gesichert. Gute Wahl.

