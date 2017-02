TAG 3: Hier kommt die Maus

Im Berlinale-Wettbewerb an Samstag gefällt Regiedebütant Josef Hader mit seiner gelungenen Tragikomödie "Wilde Maus". Alain Gomes empfiehlt sich mit dem Porträt einer starken Frau aus Kinshasa "Félicité".Josef Hader beschert dem Wettbewerb eine wunderbare Tragikomödie. Für sein Regiedebüt wählte der hierzulande im Kino mit den Brenner-Krimis populär gewordene österreichische Kabarettist die Geschichte eines Mannes, der seinen Job verliert und seine unterdrückte Wut irgendwann freien Lauf lässt. Das "Falling Down" der von Hader auch gespielten Hauptfigur ist natürlich nicht wie der Amoklauf von Michael Douglas, handelt es sich schließlich um einen Musikkritiker aus Wien, das Geschehen schaukelt sich aber durchaus bis zum halbherzigen Mord- und Selbstmordversuch hoch. Wobei die gewitzt konstruierte Story nicht das Wichtigste ist, sondern vielmehr die pointierten Dialoge, der trockene Humor, der Schmäh, das perfekte Timing und die perfekte Tonlage bei der Situationskomik. Dialoge wie Situationen sind Haders haargenaue Beobachtung der Umwelt und seiner Mitmenschen geschuldet. Georg wird von seinem Piefkechef ("Tatort"-Kommissar Jörg Hartmann) gefeuert, die junge Kollegin (Nora von Waldstätten) übernimmt seine Termine bei den anspruchsvollen klassischen Konzerten der Stadt. Dann setzt ihn auch noch seine Frau (Pia Hierzegger, mit der Hader schon mehrfach vor der Kamera stand), der er nichts vom Jobverlust erzählt, unter Druck, sie will doch noch Mutter werden bevor es zu spät für sie ist (und findet auch die Musikbesprechung gut, die von seiner Kollegin unter seinem Namen veröffentlicht wurde). Einen Schicksalsgenossen und bald auch Freund findet Georg in Erich (Georg Friedrich in seiner bewährten Rolle als Kleinganove), den er in der Praterbimmelbahn kennengelernt hat und für dessen Rausschmiss er quasi verantwortlich ist. Erich schlägt ihm vor, die "Wilde Maus" zu übernehmen. Passend zur Story und Stimmungslage des Protagonisten vereint der Soundtrack Beethoven und Bruckner mit der angesagten Band Bilderbuch, deren Mitglieder gemeinsam mit Hader und seinen Darstellern und Produzenten zur spätabendlichen Premiere kamen. Außer der höchst gelungenen Komik und sehr witzigen Szenen, wie der missglückte Selbstmordversuch im Schnee oder die Versöhnung im Auto, kann das Regiedebüt auch mit schöner Optik aufwarten ohne Postkartenklischees zu bemühen. Ein großer, intelligenter Spaß, der das hiesige Zeitgefühl spiegelt. Ob der von der Jury aber als Bärenmaterial gesehen wird, ist fraglich. Vielleicht eher ein typischer Kandidat ist Alain Gomis Porträt einer starken Frau aus Kinshasa, die an ihre Grenzen kommt, als sie das Geld für die Operation ihres bei einem Unfall verletzten Sohnes zusammen bekommen muss. "Félicité" (übersetzt Freude) ist stolz ihr Leben alleine auf die Reihe zu bekommen. Sie hat ihren Mann verlassen und arbeitet als Sängerin, doch so viel Geld hat sie nicht und ihre Band hat auch nicht genug. Mit einem Polizisten triebt sie Schulden bei Bekannten ein, bittet sogar ihren Ex um Unterstützung und klopft schließlich bei reichen Leuten an die Tür und verschafft sich resolut Einlass, schreit und tritt um sich, als die sie aus ihrem Haus raus haben wollen. Fast dokumentarisch schildert Gomes das einfache Geschehen. Die Kamera bleibt sehr nahe bei seinen Figuren und zeigt etwa in der Eingangsszene, wie Félicité in einer Bar auf ihren Auftritt wartet und wie betrunkenen Männer Frauen abbaggern oder Streit suchen. In beiden tut sich ein Mann besonders hervor, die zweite Hauptfigur, die "Félicités" Freund werden wird. Félicités Auftritt und auch die folgenden haben mehr Emotion und Ausdruck als die im Eröffnungsfilm "Django", wirken echter. Ihr und den sitzenden oder tanzenden Menschen um sie herum klebt echter Schweiß auf der Stirn. Das Dokumentarische wird gebrochen von Traumszenen - wie in "Of Body and Soul" findet sich das Paar tatsächlich in den Träumen, hier der Titelheldin, die durch den nächtlichen Wald streift - und dem Spiel des klassischen Orchester von Kinshasa, das wie ein Chor im antiken Theater wirkt und von schweren Schicksalsschlägen kündet. Auch wenn das Geschehen und die Heldin selbst ihren Namen selten rechtfertigt, spürt man ihre Freude zumindest beim Singen und vor allem am Ende, als Mutter, Sohn und Freund i(und Publikum) m herzlichen und befreienden Lachen vereint sind - weil der Freund den Kühlschrank zum xten Mal nicht reparieren konnte. Dem schnöden Schicksal und Alltagsüberlebenskampf kann man nur mit Humor begegnen. Ein schöner, wenn auch ein wenig zu lang geratener Film.Außer Konkurrenz lief "Final Portrait". US-Schauspieler Stanley Tuccis Porträt von Alberto Giacometti zeigt den Künstler beim Anfertigen eines Porträts des Kunstjournalisten James Lord in Paris, des letzten in seiner Karriere. Leicht und elegant schafft es Tucci so nach dem gleichnamigen Buch Lords über den Verlauf der Modellsitzungen, den Schaffensprozess und dem Wesen des Ausnahmekünstlers näher zu kommen. Geoffrey Rush geht auf in der Rolle des grumpy old man, der an seinen künstlerischen Fähigkeiten zweifelt, die Frauen und den Wein liebt. Armie Hammer gibt den jungen, extrem geduldigen Journalisten. Die Kamera von Danny Cohen findet immer neue Wege sich den Gesichtern der zwei zu nähern, in extremer Großaufnahme, von der Seite. Und die beiden plaudern, der rastlose Giacometti animiert Lord zu Spaziergängen und Cafebesuchen, Giacomettis anderes Model, eine Prostituierte (Clémence Poésy) platzt herein. Der Film wird so nie langweilig oder akademisch.

