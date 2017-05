TAG 1: Das 70. Festival de Cannes ist eröffnet

Stellen Sie sich vor, Sie sind in Cannes. Die Sonne scheint, die Frisur sitzt, Sie freuen sich auf großes Kino von den Besten der Welt. Und dann haut Ihnen das Festival gleich zum Auftakt den neuen Arnaud Despléchin um die Ohren. "Les fantômes d'Ismael" heißt der erste Film des französischen John Cassavetes im Wettbewerb seit dem überanstrengten "Jimmy P." im Jahr 2013. Und er ist ziemlich genau das, was Desplechin in den äußerst knapp gehaltenen ausgehändigten Pressematerialien selbstbeschreibt: fünf Filme in einen gepresst, eine wilde, unruhige und unfertig anmutende Ansammlung von Ideen und Figuren und Bildern, manche fesselnd und spannend, andere unausgegoren und ziellos. Das ist anstrengend, weil Ton und Erzählung ständig changieren, sich die Handlung zwar immer von einer Szene zur nächsten ergibt, aber doch keine Geschichte im klassischen Sinn erzählt wird. Man fühlt sich ein bisschen an den ebenfalls ständig die Perspektiven wechselnden "Die Liebesfälscher" von Abbas Kiarostami erinnert, aber Desplechin ist nicht so verspielt, er neckt nicht. Die Szenen brechen aus ihm heraus, und man kann sich gut vorstellen, dass der Regisseur in kreativer und privater Krise, den Mathieu Amalric hier spielt, zum zweiten Mal nach "Das Leben ist seltsam" von 2004, ziemlich exakt dem Macher von "Les fantómes d'Ismael" entspricht, ein Mann im Ausnahmezustand und von Albträumen gelagt, der Alkohol und Tabletten konsumiert, um den täglichen Anforderungen des Lebens gewappnet zu sein.Im Grunde ist es tatsächlich eine Geistergeschichte, die hier erzählt wird. Wenn eine Frau namens Carlotta von den Toten zurückkehrt, muss man unweigerlich an "Vertigo" von Hitchcock denken. Und künftig auch an Desplechin. Genauso findet sich auch ein satirisch anmutender Agentenfilm, der eine Szene hat, die direkt "Dame, König, Ass, Spion" entnommen scheint und bei dem nie ganz sicher sein kann, ob er das Erlebte des Regisseurs spiegelt oder ob nicht vielmehr seine Handlung die Wahrnehmung der Realität seines Schöpfers beeinflusst. Desplechin erzählt auch davon, wie sehr das spurlose Verschwinden von Ismaels mittlerweile für tot erklärten Frau Carlotta vor 21 Jahren immer noch auf dem Künstler lastet, wie er sich mittlerweile wieder ins Leben gekämpft und eine Beziehung zu der spröden Sylvia aufgebaut hat, wie Carlotta unvermittelt wieder auftaucht und sich in Ismaels Leben drängt, auch wenn man nie genau weiß, ob ihre Erscheinung real ist oder nur Fantasie, eine Altlast nicht verarbeiteter Vergangenheit. Dieser Fiebertraum verlangt dem Zuschauer einiges ab, gewiss. Jede einzelne Szene für sich ist sehenswert, die Schauspieler - neben Amalric überzeugen Marion Cotillard als Carlotta und Charlotte Gainsbourg als Sylvia - sind überzeugend. Dass sich die Einzelteile indes nicht so recht zu einem Film aus einem Guss zusammenfügen, mag Absicht sein: Das Leben, wie Arnaud Desplechin es kennt, ist nun mal durcheinander, voller unterschiedlicher Stimmungen und Ideen. Es ist seltsam.Dass Cannes seine Jubiläumsausgabe mit diesem trotz seiner Starpower so denkbar unglamourösen Film beginnt, mag eine Notlösung sein. Aber Festivalchef Thierry Frémaux münzt sie zu einem Glaubensbekenntnis um. Für den unabhängigen und unangepassten Autorenfilm. Und für die unbändige Liebe zum Kino, die aus jeder Einstellung von "Les fantômes d'Ismael", diesem perfekt unperfekten Drama über den Akt des Geschichtenerzählen und Filmemachens, spricht. Das lässt sich als Statement zur Netflix-Debatte lesen, die Cannes immer noch nicht loslässt, obwohl das Festival auf Druck der französischen Kinos bereits die Statuten geändert hat: Künftig muss jeder Film, der für den Wettbewerb ausgewählt wird, im Anschluss zuerst im Kino ausgewertet werden können. Ein klares Statement gab es auch bei der Jury-Pressekonferenz von Jury-Präsident Pedro Almodóvar zu hören, der es "unvorstellbar" nannte, einem Film eine Palme zu verleihen, der danach nicht auf der großen Leinwand zu sehen sein soll. Eine Lanze für Netflix brach indes Jury-Mitglied Will Smith : "Meine Kinder sehen Netflix und gehen trotzdem zweimal in der Woche ins Kino. Ich glaube nicht, dass der eine dem anderen etwas wegnimmt. Ich sehe bei Netflix die Vorteile. Meine Filme bekommen auf diese Weise Filme zu sehen, die sie sonst niemals wahrgenommen hätten." Dabei sollte nicht unerwähnt bleiben, dass der nächste große Smith-Film, "Bright" , eine Netflix-Produktion ist, er also womöglich nicht ganz uneigennützig gesprochen hat.Thomas Schultze

