SynchronschauspielerInnen dürfen nicht als Selbständige abgerechnet werden

Großansicht IVS-Vorstand Till Völger IVS-Vorstand Till Völger

"Die jahrelange Praxis einer Vielzahl von Synchronproduzenten, die Schauspielerinnen und Schauspieler auf Basis der Selbständigkeit abzurechnen, kann spätestens seit dem Jahreswechsel keinesfalls mehr aufrecht erhalten werden." Das erklärt der InteressenVerband Synchronschauspieler (IVS) in einer Pressemitteilung. Anlass für diese Aussage ist die Tatsache, dass die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung jetzt ihre aus dem Jahr 2005 stammende Rechtsauffassung der sozialversicherungspflichtigen Einordnung von Synchronschauspielerinnen und Synchronschauspielern entsprechend revidiert hatte. Sie folgen damit der Auffassung des Bundessozialgerichts zum Sozialstatus von Synchronschauspielerinnen und Synchronschauspielern. Dieses hatte im April vergangenen Jahres auf der Basis von zwei vorliegenden Fällen festgestellt, dass es sich hierbei um sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse handele, die nicht auf Basis der Selbständigkeit abgerechnet werden könnten ( wir berichteten )."Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung werden spätestens seit dem 1. Januar 2017 dieser Auffassung konsequent folgen und sie bei den jeweiligen Prüfungen anwenden", erklärt IVS-Vorstand Till Völger . Was die Einhaltung dieser Vorgaben anbelangt, gibt sich Völger kämpferisch: "Nicht zuletzt im Interesse der Synchronproduzenten an einer Chancengleichheit im Wettbewerb werden wir die Abrechnungspraxis der einzelnen Produktionshäuser ab dem 1. Januar 2017 genau verfolgen und auf jeden Fall tätig werden, gegebenenfalls das Hauptzollamt hinzuziehen, sollten Verstöße gegen die dargelegten Maßgaben vorliegen."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen