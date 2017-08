Super RTL treibt Ausbau des Digitalgeschäfts voran

Großansicht Boris Bolz, ab 1. September Chief Digital Officer bei Super RTL (Bild: Super RTL) Boris Bolz, ab 1. September Chief Digital Officer bei Super RTL (Bild: Super RTL)

Ab 1. September zeichnet Boris Bolz auf dem neu geschaffenen Posten des Chief Digital Officer für den Ausbau des Digitalgeschäfts bei Super RTL verantwortlich. Der 45-Jährige, der vom Multi-Channel-Network Mediakraft zu dem Kinder-TV-Sender kommt, wird außerdem Mitglied der Geschäftsleitung und berichtet an Geschäftsführer Claude Schmit , der große Stücke auf seinen "Wunschkandidaten" hält: "Die Bedeutung von digitalen Geschäftsfeldern wächst. Deshalb freuen wir uns, einen ausgewiesenen Experten für diesen Bereich in unseren Reihen zu wissen. Wir werden schon in Kürze erste Maßnahmen präsentieren und den Weg in die digitale Zukunft mit aller Konsequenz einschlagen."Boris Bolz sieht den Kinderunterhaltungsmarkt als "ungemein attraktives Umfeld": "Hier kommt die junge Generation erstmalig mit der digitalen Welt in Berührung. Ich freue mich darauf, mit meinem Team kreative Ansätze für neuartige Angebote zu entwickeln und Kinder nachhaltig für diese zu begeistern."

Quelle: Blickpunkt:Film

