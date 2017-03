Suche nach dem "Superhirn" geht im Ausland weiter

Endemol Shine hat das fürs ZDF produzierte Format "Deutschlands Superhirn" (internationaler Titel: "The Brain") aktuell nach Polen, Serbien und Kroatien verkauft. Damit steigt die Zahl der Territorien, in denen das Format Abnehmer gefunden hat, auf elf. Darunter befinden sich die USA, China, Brasilien, Spanien, Portugal, Italien, Frankreich und Russland, wo der TV-Sender Rossiya 1 nach dem erfolgreichen Start der Show im vergangenen Jahr jetzt eine zweite Staffel in Auftrag gegeben hat.In Polen wird sollen acht Folgen von "The Brain" in der Primetime bei Polsat laufen, in Kroatien und Serbien soll die Suche nach Menschen mit besonderen Fähigkeiten für die TV-Sender RTL bzw. PRVA produziert werden.Marina Williams, COO of International Operations bei der Endemol Shine Group, zu den aktuellen Vertragsabschlüssen in Mittel- und Osteuropa: "'The Brain' ist in dieser Region bereits mit einem herausragenden Start in Russland im vergangenen Jahr, wo sofort eine weitere Staffel in Auftrag gegeben wurde, erfolgreich gewesen. Dadurch sind alle wichtigen TV-Sender in den Nachbarregionen darauf aufmerksam geworden und wir können es gar nicht abwarten, das Publikum in Polen, Serbien und Kroatien in Erstaunen zu versetzen."

Quelle: Blickpunkt:Film

