STX mit hübschen Deal

STX sicherte sich in seinem nächsten kostpieligen Deal beim Marché in Cannes die nordamerikanischen Rechte an der neuen Komödie mit Amy Schumer "I Feel Pretty" , für die sie einen breitenStart planen. 15 Mio. Dollar soll sie sich der erfolgreiche Independent kosten haben lassen. Das im April angekündige Regiedebüt der erfahrenen und erfolgreichen Romantikkomödien-Drehbuchautoren Abby Kohn und Marc Silverstein , sie schrieben u.a. den Hit "How to be Single" , erzählt von einer unsicheren Frau, die nach einem Sturz plötzlich extrem selbstbewusst ist und sich für die schönste und erfolgreichste Frau der Welt hält. Gedreht werden soll in diesem Sommer.Schumer ist in Deutschland demnächst in "Mädelstrip" zu sehen.STX hatte einige Tage zuvor internationale Rechte an Ridley Scotts Entführungsthriller "All the Money in the World" erworben.

