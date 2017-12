Studio 100 übernimmt Little Airplane

Studio 100 hat das New Yorker Animationsstudio Little Airplane Productions übernommen, das u.a. die bei Ki.Ka ausgestrahlte Vorschulserie "Little Wings" herstellt und seit seiner Gründung 1999 mit 21 Emmys für ausgezeichnet wurde. Hans Bourlon und Gert Verhulst, Gründer und CEOs von Studio 100, setzen damit ihre internationale Expansion fort, während Little Airplane-Chef Josh Selig auf die Synergie mit dem Firmenkonglomerat setzt, zu dem Studio 100 Animation in Paris, Flying Bark Productions in Sydney, Weltvertrieb Studio 100 Media und m4e aus München gehören. Hans Ulrich Stoefs Studio100 Media und m4e arbeiteten bereits mit Little Airplane und entwickeln die Formate "Fun Town Wheels" und "Rock, Tacco, Balloon".

Quelle: Blickpunkt:Film

