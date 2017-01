Studie: Noch viel Verbesserungspotenzial bei Barrierefreiheit im TV

Großansicht Die ProSieben-Castingsow "Germany's Next Topmodel" wird ab der kommenden Staffel komplett untertitelt Die ProSieben-Castingsow "Germany's Next Topmodel" wird ab der kommenden Staffel komplett untertitelt

92 Prozent aller Deutschen mit Behinderung nutzen vor allem das Fernsehen als Medium. Das ist eines der Ergebnisse einer jetzt in der Langfassung veröffentlichten Studie der Medienanstalten und der Aktion Mensch. Die Studie zeigt, dass es bei der Barrierefreiheit der TV-Programme noch Luft nach oben gibt. So haben 86 Prozent der Gehörlosen und mehr als die Hälfte der Blinden erklärt, dass sie Inhalten "gelegentlich" bis "sehr oft" nicht folgen könnten. Als vorwiegende Probleme kristallisierten sich mangelnde Tonqualität, geringe Sprachverständlichkeit sowie die Auffindbarkeit barrierefreier Angebote heraus. Mehrheitlich wurde der Wunsch nach mehr Untertiteln bzw. Audiodeskription geäußert.Bereits im Oktober vergangenen Jahres waren erste Ergebnisse der Studie im Rahmen eines Panels bei den Münchner Medientagen diskutiert worden. Die Gehörlosensportlerin Heike Albrecht hatte seinerzeit angeregt, mehr unterhaltende und populäre Sendungen zu untertiteln. Einer Anregung, die ProSiebenSat.1 nachkam und ankündigte, die kommende Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" von Beginn an vollständig zu untertiteln.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen