Studenten-Oscar: Baden-Württemberg und Hamburg gewinnen

In der Kategorie bester ausländischer Spielfilm setzte sich Katja Benraths "Watu Wote/All of Us" von der Hamburg Media School bei den Studentenoscars durch. Sie steht neben Jan-Eric Mack mit "Facing Mecca" von der Züricher Universität der Künste und Marit Weerheijm mit "When Grey is a Colour" von der holländischen Filmakademie auf der Gewinnerliste. Die Medaillen-Platzierung - ob Gold, Silber oder Bronze - wird erst bei der Verleihung am 12. Oktober bekannt gegeben.In der Kategorie bester ausländischer Dokumentarfilm hat als einziger Beitrag "Galamsey" von Johannes Preuss von der Filmakademie Baden-Württemberg gewonnen und setzte sich gegen zwei Produktionen aus Mexiko und Italien durch.Die Gewinner werden für eine Woche nach Los Angeles eingeladen, wo sie verschiedene Branchenaktivitäten wahrnehmen und am 12. Oktober schließlich als Höhepunkt an der Verleihung im Samuel Goldwyn Theater teilnehmen dürfen. Die Gewinnerfilme wurden aus insgesamt 1587 Einreichungen ausgewählt, von denen 89 von internationalen Lehreinrichtungen kamen.

Quelle: Blickpunkt:Film

