Steven Spielberg wird auch CEO bei Amblin Partners

Großansicht Steven Spielberg (Bild: Kurt Krieger) Steven Spielberg (Bild: Kurt Krieger)

Neben seiner Rolle als Chairman übernimmt Steven Spielberg auch den Posten des CEO bei Amblin Partners von Michael Wright. Dieser war vor wenigen Stunden von dem Posten zurückgetreten, wird für das seit Ende 2015 bei Universal angedockte Produktionsunternehmen aber noch bei "The Talisman" und "The Wand" als Executive Producer fungieren. Zusammen mit President und Ko-CEO Jeff Small verantwortet Spielberg dort künftig das Tagesgeschäft.Wright fungierte zunächst als Programmchef der Turner-Sender TNT, TBS und TCM, bevor ihn Spielberg als CEO zu Dreamworks Pictures geholt hatte und er dann den CEO-Posten bei Amblin Partners, einem Joint Venture von Spielberg, Participant Media, eOne und Reliance Entertainment übernahm. Er war maßgeblich an dem Abschluss des Distributionsdeals mit Universal beteiligt gewesen.Nach Wrights Ausstieg als Amblin-Partners-CEO erklärte Spielberg: "Ich habe die unglaublich kreative Zusammenarbeit mit Michael schon in seinen Tagen bei Turner Broadcasting immer sehr genossen. Ich freue mich sehr, dass wir unsere Geschäftsbeziehung fortsetzen und er zu unseren kommenden Projekten 'The Talisman' und 'The Wand' als Executive Producer hinzustößt. Ich will Michael auch meinen Dank dafür aussprechen, dass er uns geholfen hat, unser Unternehmen an den Start zu bringen und ein starkes Fundament für die Zukunft zu schaffen."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen