Steuerzahlerbund wettert gegen German Motion Picture Fund

Großansicht Anreizförderung für High-End-Serien wie "You Are Wanted"? Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler ein Unding (Bild: Pantaleon/Warner) Anreizförderung für High-End-Serien wie "You Are Wanted"? Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler ein Unding (Bild: Pantaleon/Warner)

Ein neues Jahr, eine neue Attacke des Bundes der Steuerzahler gegen die Filmförderung. Nachdem zuletzt des Öfteren der DFFF im Fokus stand, richtet man den Blick nun auf die Maßnahme des Bundeswirtschaftsministeriums - den German Motion Picture Fund."Kennen Sie die Serien ' Babylon Berlin ', ' You are Wanted ' und 'Dark'? Allesamt internationale Produktionen, für die wir Steuerzahler in Deutschland in die Röhre gucken - und kräftig zahlen", heißt es dazu auf der Website des Vereins. Dass "Babylon Berlin" durchaus keine internationale Serie ist und nach dem Debüt bei Sky auch in der ARD laufen wird - geschenkt.Ohnehin läuft die Attacke nach dem üblichen Muster ab: "Hochwertig produzierte Serien liegen zwar im Trend und erfreuen sich beim Zuschauer hoher Beliebtheit. Eine Notwendigkeit aber, diese zu subventionieren, besteht nicht. Denn Global Player Sky, Amazon Prime und Netflix haben Millionen Abonnenten und somit genügend Finanzkraft, um derartige Serien selbst finanzieren zu können", so der Vorwurf.Bewusst unterschlägt der Bund der Steuerzahler dabei wie üblich das Wesen dieser speziellen Förderung als Anreizinstrument, das Investitionen überhaupt erst nach Deutschland holt oder dort hält. Anfragen zu diesem Thema hatte der Präsident des Vereins, Reiner Holznagel, in den vergangenen Jahren übrigens mehrfach abgelehnt.

Quelle: Blickpunkt:Film

