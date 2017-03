Stephen Daldry verfilmt Geschichte von syrischer Olympia-Schwimmerin

Working Title hat sich die Rechte an der Lebensgeschichte der syrischen Schwimmerin Yusra Mardini gesichert und Regisseur Stephen Daldry für deren Verfilmung engagiert.Mardini war 2015 zusammen mit ihrer älteren Schwester Sara aus ihrer vom Bürgerkrieg gepeinigten Heimat auf den Weg nach Europa gemacht. Auf der Überfahrt auf die griechische Insel Lesbos drohte ihr Boot unterzugehen und einzig ihren Schwimmkünsten hatten es die beiden zu verdanken, dass sie überlebten. Sie kamen nach Deutschland und Yusra nahm im vergangenen Jahr als Mitglied des erstmals vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) aufgestellten Flüchtlingsteams an den Olympischen Spielen in Rio teil."Es begeistert mich, dass in daran beteiligt bin, Yusras außergewöhnliche Geschichte mithilfe des Mediums Film einem breiteren Publikum nahe zu bringen. Yusra erinnert uns daran, welchen Preis die Menschen für diese Tragödie zahlen müssen, und an die unglaubliche Tapferkeit, Beharrlichkeit und Hoffnung einer jungen Frau, die für eine Zukunft kämpft. Yusras Traum, in Frieden zu leben, ist eine Geschichte unserer Zeit."Produziert wird der Film von den Working-Title-Chairmen Tim Bevan und Eric Fellner zusammen mit Ali Jaafar . Fellner sagt über das Projekt: "Selten findet man eine Geschichte, deren Wahrheitsgehalt aus emotionaler Sicht mehr Kraft hat, als Fiction sie jemals haben kann. Die physische, geistige und geografische Reise, die Yusra und Sara auf sich genommen haben, ist wahrlich unglaublich."Mardini selbst freut sich über die Verfilmung ihrer Lebensgeschichte: "Ich bin sehr glücklich, dass wir einen Abschluss für dieses Projekt erzielen konnten und bin schon gespannt darauf, den Film zu entwickeln."Weitere Details zu dem Projekt sind noch nicht bekannt.

Quelle: Blickpunkt:Film

