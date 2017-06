Steinmeier unterstützt Arbeit von Vision Kino

Großansicht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Bild: Thomas Koehler) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Bild: Thomas Koehler)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Schirmherrschaft über Vision Kino übernommen. Das teilt die gemeinnützige Gesellschaft, die mit der Unterstützung von BKM FFA , Stiftung Deutsche Kinemathek und der aus VdF AG Kino und dem Bundesverband kommunale Filmarbeit bestehenden Kino macht Schule GbR die Film- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen fördert, heute mit.Nach Steinmeiers Ansicht hat die kulturelle Bildung für die Entwicklung des Menschen eine zentrale Bedeutung. "Initiativen, deren Ziel es ist, Kindern und Jugendlichen einen nachhaltigen Zugang zu Kunst und Kultur zu eröffnen, wie es Vision Kino mit Blick auf die Kunstform Film so erfolgreich gelingt, liegen mir daher am Herzen", so der Bundespräsident.Der Aufsichtsratsvorsitzende von Vision Kino, Matthias Elwardt , sieht in Steinmeiers Schirmherrschaft eine große Motivation für die künftige Arbeit von Vision Kino, denn: "Mit dieser Würdigung wird nicht nur dem bundesweiten filmkulturellen Angebot und dem Kino als kulturellem Ort, sondern vor allem den vielen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern, den engagierten Lehrkräften sowie den schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen eine große Ehre erwiesen." Sarah Duve , Geschäftsführerin von Vision Kino, freut sich, dass Steinmeier der Bedeutung filmkultureller Angebote durch seine Schirmherrschaft seine Anerkennung ausspricht und zugleich die Rolle kultureller Bildung in der Gesellschaft hervorhebt. "Gerade vor dem Hintergrund einer globalisierten Welt kommt dem Kino eine besondere Bedeutung zu, weil das Medium des Kinofilms wie kaum ein anderes Kulturgut zur Förderung von Toleranz und Integration beitragen kann", so Duve.

