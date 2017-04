Steigende Investitionen in französische Produktionen

Großansicht Die französische Produktion des Jahres 2016 mit dem höchsten Budget: "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" Die französische Produktion des Jahres 2016 mit dem höchsten Budget: "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten"

Im vergangenen Jahr sind 1,38 Mrd. Euro in Filmproduktionen in Frankreich investiert worden. Wie das CNC jetzt bekannt gab, entspricht dies einem Plus von 13,4 Prozent im Vergleich zu 2015. Insgesamt wurden in Frankreich demnach im vergangenen Jahr 283 Kinofilme produziert; 211 - 5,6 Prozent weniger als 2015 - entstanden als majoritär französische Produktionen. Die Investitionen in die majoritär französischen Produktionen stiegen im Jahresvergleich um 18,1 Prozent auf 1,208 Mrd. Euro. Die französische Produktion mit dem höchsten Budget im vergangenen Jahr war Luc Bessons "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" (knapp 200 Mio. Euro), der am 20. Juli in die deutschen Kinos kommt.Laut CNC-Daten beteiligten sich die französischen TV-Sender 2016 mit 315 Mio. Euro, das sind 16,6 Prozent weniger als im Vorjahr, an der Finanzierung von 165 Kinofilmen - 26 weniger als 2015.Weitere Informationen unter www.cnc.fr

Quelle: Blickpunkt:Film

