Stefan Arndt zu "Happy End": "Haneke-Filme sind eine Herausforderung in jeder Hinsicht"

Nein, nach Cannes zu kommen, ist hart und für einen Film, der als französisch wahr genommen wird, ist es noch härter. Denn da wird große Politik betrieben. Ich war entsetzt als im vergangenen Jahr "Frantz" von François Ozon nicht in den Wettbewerb aufgenommen wurde. Nachdem ich die französischen Filme im Wettbewerb dann gesehen hatte, konnte ich die Entscheidung erst recht nicht verstehen. Insofern war eine Einladung von "Happy End" nicht vorhersehbar und ich freue mich sehr darüber. Bereits die zweite Palme war der Hammer. So gehe ich nicht von einer dritten aus. Wobei der Film wirklich toll ist und eine Weiterentwicklung für Haneke bedeutet - im Gegensatz zu manchen Altmeistern, die eigentlich immer wieder den selben Film drehen. Cannes pflegt sehr engen Kontakt mit seinen Regiegenies. Es ist das am besten organisierte Festival der Welt, ist kulturell einzigartig und man trifft entsprechend tolle Leute.Es ist ein Film, mit dem Haneke das fortführt, was er mit "Das weiße Band" begonnen und mit "Amour" fortgesetzt hat. Er kommuniziert noch mehr mit dem Zuschauer, lässt mehr Emotionen zu. Bei einer Vorführung von "Happy End" vor Finanziers wurde sogar herzlich gelacht. Das gab es noch nie bei einem Haneke-Film. Er entfernt sich immer weiter von seinen vorherigen Filmen, die eher intellektuelle Versuchsanordnungen sind und die ich auch genial fand.Es geht um eine nordfranzösische bürgerliche Familie in der heutigen Zeit. Und in der heutigen Zeit gibt es eben auch Flüchtlinge. "Happy End" ist eine genaue, sehr klare Betrachtung über uns selbst, unsere Familien und unseren Umgang mit der Außenwelt und keine umfassende Analyse über das Flüchtlingsthema. Man darf sich auf "Happy End" freuen.Wir haben bereits zum dritten Mal gemeinsam einen Haneke-Film produziert. Haneke-Filme sind eine Herausforderung in jeder Hinsicht, sei es wegen des Budgets, dem Arbeitsaufwand oder auch den Diskussionen. Die Qualität eines solchen Filmes, das Präzise, wird hart erarbeitet. Ein Produzent allein würde das weder finanziell noch nervlich durchstehen. So können wir die Arbeit unter uns drei erfahrenen Produzenten aufteilen.Wir können die Probleme nicht nach A bis Z aufteilen. Wenn ein Problem auftritt, dann muss es eben gelöst werden, gemeinsam. Das schafft man, indem man sich sachlich damit auseinandersetzt. Das Schwierige ist, dass Michael Haneke oft gute Ideen hat, die sehr kostspielig sind. Aber es ist eine große Freude zu sehen, mit welcher Präzision er arbeitet. Es liegen Welten zwischen seiner Arbeitsweise und der von anderen Regisseuren. Diese Präzision erwartet er übrigens auch von seinen Schauspielern, äh und auch Produzenten.Weil in Frankreich gedreht wurde, ist der französische Anteil höher, er liegt etwa bei 50 Prozent, Deutschland bei etwa 28 Prozent, Österreich bei 22 soweit man das in Zahlen wiedergeben kann.In vier Schneideräumen - mittlerweile sind alle unter einem Dach, um sich die Wege dazwischen zu sparen - wird parallel und rund um die Uhr am Schnitt und an der Mischung gearbeitet, um am 13. Oktober das Ergebnis präsentieren zu können. Dann wird bei Sky zu sehen sein, in was wir bei X Filme gerade die meiste Energie, Kraft und Zeit stecken.Wir sind zu ARD und Sky gegangen und haben unsere Idee vorgetragen.Sowohl inhaltlich als auch strukturell. Sie fanden es gut, zusammenzuarbeiten. Ich betrachte es als zukunftsweisend und finde es toll, dass sie sich auf etwas eingelassen haben, das vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre. ARD und Sky sind gar nicht so verschieden und wundern sich selbst darüber wie ähnlich ihre Bedürfnisse sind.Man muss nur gute Vorschläge machen. Sachfragen werden nach Lage, inhaltliche nach dem bestmöglichen Geschmack geklärt. Da gibt es keine großen Diskussionen. Die Zusammenarbeit hätte man sich schwieriger vorstellen können, aber es läuft sehr gut.Ein Produzent ist immer daran interessiert, den möglichst tollsten Inhalt mit den möglichst geringsten Mitteln herzustellen. So mag man über das Budget erschrocken sein, aber letztlich muss man einfach damit umgehen. Niemand wird anzweifeln, dass wir dieses Budget auch gebraucht haben.Im Unterschied zu anderen Serien haben wir nicht eine Folge nach der anderen gedreht, sondern erst alle an einer Location spielenden Szenen für verschiedene Folgen abgedreht bevor wir zur nächsten Location wechselten. Das ist organisatorisch komplizierter, liefert aber viel mehr Production Value. Drei Teams um die Regisseure Tom Tykwer Hendrik Handloegten und Achim von Borries drehten hintereinander an insgesamt 180 Drehtagen. Wegen dieser Arbeitsweise, die wir erfunden haben und die extrem Budgetschonend ist, konnten wir auch erst später mit der Fertigstellung beginnen. Jetzt kann man sich den Spaß machen und raten, wer von den drei Regisseuren für welche Szene verantwortlich ist.Für sieben oder acht.Würden wir nie tun. (lacht)Jetzt steht die zweite Drehhälfte an. Das serielle Erzählen macht brutal viel Spaß, aber Kino ist nach wie vor eine Herzensangelegenheit, auch wenn wir bei X Filme bei der aktuellen Kinoschwemme mit teils 15 Neustarts pro Woche - das ist einfach krank - weniger produzieren. Nicht jede Idee muss auf der Leinwand zu sehen sein.Zum einen hat er ein tolles, erfahrenes Team, zu dem u.a. der Münchner Kameramann Tom Fährmann gehört, um sich. Zum anderen ist "Mittelreich" ja Sepp Bierbichlers ureigene Geschichte, die er bereits als Roman und als Hörbuch bearbeitet hat und nun mit ihr noch einmal etwas Eigenes fürs Kino schafft, indem er den Roman, der 70 Jahre umfasst, auf eine Kerngeschichte verdichtet. "Mittelreich" wird ein tausendprozentiger Bierbichler-Film mit einem sehr hohen Niveau in allen Gewerken werden, obwohl es sein erster Film als Regisseur ist. Übrigens wird die junge Version des Protagonisten, die Bierbichler auch selbst spielt, von seinem Sohn übernommen, der ihm sehr ähnlich sieht.Nein, das waren anderen Gründe. Aus betriebswirtschaftlichen, steuerlichen Gründen muss man alle paar Jahre aufräumen und klare Strukturen schaffen. Außerdem wollen wir mit der Firma für die Zukunft gerüstet sein. Wir glauben an digitalen Content. Nach der Ära der Vertriebsformen oder der Sender beginnt nun die Ära des Inhalts. Das Publikumsverhalten hat sich ja bereits geändert. Man muss ihm Inhalte überall und zu jeder Zeit anbieten. Filme verschwinden nicht mehr. Für uns als Macher von gehaltvollen Filmen ist es besonders wichtig, da diese auch langfristig ein Publikum finden im Gegensatz zu Filmen, die kurzlebigen Trends folgen.Nein. Es geht ja darum, dass jeder Film oder Inhalt, die für ihn bestmögliche Auswertung erfährt. Mit dem neuen Konstrukt schaffen wir prinzipiell die Möglichkeit, egal in welcher Form der Inhalt vorliegt Geld zu verdienen, um weitere Projekte entwickeln, Mitarbeiter und Miete bezahlen zu können. Mit den verschiedenen Formen ist alles viel komplizierter geworden. Früher war ein Verleihvertrag drei, vier Seiten lang, jetzt umfasst er fast 40 Seiten, und das weltweit, da ist es schon gut, einen so schlauen Menschen wie Jan Mojto als Partner zu haben.Nein. Wir sind nach wie vor eine Manufaktur. Manuela Stehr ist für den Verleih verantwortlich, Uwe Schott und ich für die Produktion. Neu wird Andreas Brey , ehemals DZ Bank, dazustoßen, der als kaufmännischer Geschäftsführer alle Bereiche zusammenhält. Mit Beta Film haben wir einen Partner gefunden, dessen Strategie nicht exitorientiert ist.Stefan Arndt, Jahrgang 1961, begann seine Karriere als Programmkinobetreiber. 1994 gründete er mit Tom Tykwer, Wolfgang Becker und Dani Levy X Filme Creative Pool. 2000 gründete er zusammen mit Manuela Stehr den X Verleih. Er gehört zu den Gründern der Deutschen Filmakademie und ist Vorstand der Allianz Deutscher Produzenten Film und Fernsehen.

Quelle: Blickpunkt:Film

