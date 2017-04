Startrekord für "Fast & Furious 8"

Großansicht "Fast & Furious 8" gelang am Osterwochenende der weltweit beste Start aller Zeiten (Bild: Universal) "Fast & Furious 8" gelang am Osterwochenende der weltweit beste Start aller Zeiten (Bild: Universal)

Mit einem Einspiel von 532 Mio. Dollar hat "Fast & Furious 8" am vergangenen Wochenende den weltweit besten Start aller Zeiten hingelegt; bisheriger Rekordhalter war "Star Wars: Das Erwachen der Macht" (529 Mio. Dollar). Einen Rekordstart legte der achte Teil des "Fast & Furious"-Franchises mit 433,2 Mio. Dollar auch außerhalb Nordamerikas hin, wo er in allen 63 Territorien, in denen er gestartet war, Platz eins belegte. Der bisherige Bestwert von "Jurassic World" von 316,7 Mio. Dollar wurde nahezu pulverisiert.Mit 192 Mio. Dollar einen großen Anteil an dem Erfolg außerhalb Nordamerikas hatte China, wo "Fast & Furious 8" der beste Drei-Tages-Start eines Hollywoodfilms und der zweitbeste Start aller Zeiten nach Stephen Chows The Mermaid " im Frühjahr 2016 gelang. Insgesamt gelang "Fast & Furious 8" in 19 Territorien ein Startrekord. Universal konnte dank "Fast & Furious 8" außerhalb Nordamerikas als zweites Studio in diesem Jahr bereits am Karfreitag die Eine-Mrd.-Dollar-Marke knacken - und das zum elften Mal in Folge und am zweitschnellsten nach 2015. Für das Studio war "FF8" in 27 Territorien der beste Start seiner Geschichte, einen Startrekord innerhalb des Franchises stellte dessen achter Teil in 36 Territorien auf.

Quelle: Blickpunkt:Film

