"Split"-Sequel in Planung

Großansicht Regisseur M. Night Shyamalan plant ein Sequel zu seinem Psychothriller "Split" (Bild: Paramount) Regisseur M. Night Shyamalan plant ein Sequel zu seinem Psychothriller "Split" (Bild: Paramount)

Am vergangenen Wochenende hat M. Night Shyamalans Psychothriller "Split" als aktuelle Nummer eins der deutschen Kinocharts hierzulande die 500.000-Besucher-Marke geknackt. Gleichzeitig kündigt der Regisseur via Twitter ein Sequel an. "Ich habe einen elfseitigen Entwurf für meinen nächsten Film in der Tasche. Ich kann Euch nicht sagen, was es ist, aber wenn Ihr #Split gesehen habt..." ließ Shyamalan dort verlauten.Weitere Details wie Handlung oder Produktions- und Finanzierungsplan sind nicht bekannt.

Quelle: Blickpunkt:Film

