Splendid Film und Studio 100 erfüllen gemeinsam Kinderträume

"K3 Love Cruise" ist er erste Studio-100-Film, den Splendid Film B.V. in die niederländischen Kinos bringen wird (Bild: Studio 100)

Aus einer jetzt beschlossenen Zusammenarbeit mit dem flämischen Produktionsunternehmen Studio 100 erhofft sich Splendid Film B.V. "einen zusätzlichen Schub bei der Verwirklichung der ehrgeizigen Wachstumsziele", wie Geschäftsführer Andrew Ernster betont. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die Splendid-Film-Tochter alle künftigen Kinotitel von Studio 100 in den Niederlanden in die Kinos bringen. "Wir erwarten eine sehr starke Filmpipeline in der Zusammenarbeit mit Studio 100, insbesondere im Bereich Familienunterhaltung", so Ernster.Aus diesem Bereich stammt auch der erste Film, für den die neue Vereinbarung greift. "K3 Love Cruise" begleitet die Mitglieder der in den Niederlanden und Belgien sehr erfolgreichen Girlgroup K3 auf einer Kreuzfahrt voller Überraschungen; der Start in den niederländischen und flämischen Kinos ist für Dezember 2017 geplant."Wir bei Studio 100 freuen uns sehr über diese neue, internationale Kooperation. Die Ambitionen der Splendid Film B.V. passen hervorragend zu unserem Ziel, so viele Kinderträume wie möglich zu erfüllen. Wir sind begeistert, die Splendid Film B.V. als neuen Partner gewonnen zu haben und freuen uns auf den Kinostart von 'K3 Love Cruise' Ende dieses Jahres, mit dem unsere Zusammenarbeit beginnt", erklären Hans Bourlon und Gert Verhulst, CEO bzw. Produktionschef von Studio 100.

Quelle: Blickpunkt:Film

