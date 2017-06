Splendid Film mit erster niederländischer Produktion

Am 27. September startet die High-School-Komödie "Misfit" in den Kinos in den Niederlanden und Belgien, die Splendid Film zusammen mit dem niederländischen Produktionsunternehmen NewBe produziert.Die Hauptrolle spielt Djamila, die mit 680.000 Abonnenten für ihren YouTube-Kanal MeisjeDjamila der populärste weibliche YouTube-Star in den Niederlanden ist. In w eiteren Rolllen sind weitere bekannte Influencer zu sehen , darunter Donny Roelvvink, Niek Roozen, Gio Latooy, Défano Holwijn, Jill Schirnhofer, Chris Tates, Edddy Zoëy, Bente Fokkeens, Jolijn Henneman, Fenna Ramos, Sara Ras und die Boyband 4U. Regie führt Erwin van de Eshof.Die von Djamila gespielte Julia kehrt nach einigen Jahren in den USA wieder in die Niederlande zurück. Dort ist sie, die an der Highschool eines der beliebtesten Mädchen war, nur eine Außenseiterin, der die drei angesagtesten Mädchen der Schule das Leben schwer machen. Doch eines Tages bietet sich ihr die Chance, in die USA zurückzukehren.Andrew Ernster, Geschäftsführer der Splenndid Film B.VV. und einer der Produzenten von "Misfit": "Unsere erste niederländische Produktion vereinigt die berühmtesten YouTube-Stars und eine wunderschöne Geschichte. Tempo, Witz und Romantik -Das junge Kinopublikum in den Niederlanden kann sich jetzt schon auf tolle Unterhaltung mit 'Missfit' freuen."Als Executive Producer für Splendid sind Andreas R. Klein und Dirk Schweitzer mit von der Partie.

Quelle: Blickpunkt:Film

