Splendid bestätigt rote Zahlen für 2016

Großansicht Andreas Klein, Vorstandsvorsitzender der Splendid Medien AG Andreas Klein, Vorstandsvorsitzender der Splendid Medien AG

Die Splendid Medien AG hat mit Umsatz und Ergebnis für das Jahr 2016 im im Dezember prognostizierten Rahmen gelegen. Nach den jetzt veröffentlichten Jahreszahlen ging der Konzernumsatz um 8,6 Prozent auf 51,9 Mio. Euro zurück und lag damit innerhalb der im Dezember korrigierten Spanne von 50 bis 53 Mio. Euro. Beim Ebit verbuchte das Unternehmen einen Fehlbetrag von 1,3 Mio. Euro; 2015 war hier noch ein positiver Wert von 3,7 Mio. Euro erzielt worden. Die im Dezember veröffentlichten Schätzungen lagen bei einem Fehlbetrag zwischen einer und 1,5 Mio. Euro. Unterm Strich stand für die Splendid Medien AG im vergangenen Jahr ein Verlust von 3,9 Mio. Euro; 2015 war noch ein Konzerngewinn von 2,9 Mio. Euro erwirtschaftet worden.Weil insbesondere die Bereiche Kino, Home Entertainment und TV-Produktion im zurückliegenden Geschäftsjahr ihre Umsatzziele nicht erreichen konnten, ging der Umsatz im Segment Content im Jahresvergleich um 10,3 Prozent auf 46,8 Mio. Euro zurück. Außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 2,7 Mio. Euro (2015: 0,4 Mio. Euro) führten zu einem Segmentsverlust von 0,6 Mio. Euro (2015: plus 4,3 Mio. Euro).Aufgrund eines Umsatzzuwachses im Bereich Synchronisation erzielte das Segment Services der Splendid Medien AG 2016 im Jahresvergleich einen Erlösanstieg um 10,9 Prozent auf 5,1 Mio. Euro; der Bereich Neue Medien/Digitalisierung verzeichnete dagegen einen Umsatzrückgang. Das Segment-Ebit wurde im Vergleich zum Vorjahr von 0,6 auf 0,3 Mio. Euro halbiert.Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand der Splendid Medien AG in den Geschäftsfeldern Kino, Home Entertainment und TV-Produktion mit einer Umsatzsteigerung, so dass man einen Konzernumsatz zwischen 55 und 60 Mio. Euro prognostiziert. Bei gleichzeitig stattfindenden Kostenmaßnahmen rechnet das Unternehmen mit einer Rückkehr in die schwarzen Zahlen; das Ebit soll zwischen einer und zwei Mio. Euro liegen, das Konzernergebnis ebenfalls leicht im positiven Bereich.

Quelle: Blickpunkt:Film

