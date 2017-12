SPIO-Verbände springen Kosslick bei

Großansicht Dieter Kosslick erhält Rückendeckung von sämtlichen in der SPIO organisierten Verbänden (Bild: Ali Ghandtschi/Berlinale 2015) Dieter Kosslick erhält Rückendeckung von sämtlichen in der SPIO organisierten Verbänden (Bild: Ali Ghandtschi/Berlinale 2015)

Anlässlich ihrer gestrigen Versammlung haben sich sämtliche 19 Mitgliedsverbände der SPIO hinter Dieter Kosslick gestellt und ihm geschlossen ihre Wertschätzung und Dankbarkeit für seine Arbeit als Berlinale -Direktor ausgesprochen. Gegen die Initiatoren der "Abrechnungskampagne" erheben sie hingegen schwere Vorwürfe. Diese hätten eine legitime Initiative aktiver Filmkünstler "mutwillig in ihr glattes Gegenteil verwandelt", um eine retrospektive Abrechnung mit Kosslick und der Berlinale insgesamt zu zelebrieren."Die neunzehn Mitgliedsverbände der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO) e.V. haben geschlossen ihre große Wertschätzung und Dankbarkeit für die Arbeit des amtierenden Berlinale-Direktors Dieter Kosslick bezeugt. Die Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Film- und Videowirtschaft nahmen ihre Mitgliederversammlung am 30. November in Berlin zum Anlass für eine Solidaritätsadresse an Kosslick und zur Kritik am Stil der Debatte um seine bisherigen Verdienste und seine mögliche Nachfolge in zwei Jahren:"Die publizistischen Initiatorinnen und Initiatoren der aktuellen Auseinandersetzung mit der Bedeutung des größten Kulturereignisses unseres Landes und ihres Direktors haben eine legitime Initiative von aktiven Filmkünstlern mutwillig in ihr glattes Gegenteil verwandelt. Sie haben eine nach vorne gerichtete Ideensammlung einiger namhafter Regisseurinnen und Regisseure genutzt, um eine retrospektive Abrechnung mit dem Festival-Chef Dieter Kosslick und der Berlinale insgesamt zu zelebrieren. Das wird nicht nur den enormen Verdiensten Kosslicks um die Bedeutung und Stellung des gesamten Festivals in den letzten sechzehn Jahren nicht gerecht, es diskreditiert auch die kontinuierliche, verlässliche und engagierte Arbeit des kompletten Berlinale-Teams. Dieter Kosslick und sein Team haben die Berlinale zu einem Ereignis gemacht, das beim Publikum die Lust und die Neugierde auf Kino immer wieder zu entfachen vermag; ein Ereignis, das auch dem deutschen Film eine angemessene Plattform bietet und das für die deutsche und internationale Filmwirtschaft immer attraktiver geworden ist. Wir danken Dieter Kosslick, wünschen ihm für die nächsten beiden Ausgaben des Festivals weiterhin viel Erfolg und erwarten, dass sich die weiteren Debatten und Entscheidungsprozesse zur Zukunft des Festivals besonnener und weniger selbstzerstörerisch vollziehen. Dazu tragen wir auch gerne bei."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen