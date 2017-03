SPIO formuliert Forderungskatalog zur Bundestagswahl

Großansicht SPIO-Präsident Alfred Holighaus (Bild: SPIO/Tom Wagner) SPIO-Präsident Alfred Holighaus (Bild: SPIO/Tom Wagner)

Im Vorfeld der diesjährigen Wahl zum Deutschen Bundestag hat die SPIO ein Zehn-Punkte-Papier mit ihren wesentlichen politischen Forderungen an die Parteien kommuniziert. Dazu SPIO-Präsident Alfred Holighaus : "Für eine zukunftsfähige Filmwirtschaft brauchen wir in der nächsten Legislaturperiode umsichtige politische Entscheidungen, die Verantwortlichkeit im Netz und eine Stärkung des ländlichen Raums genauso garantieren wie ein ausdifferenziertes Fördersystem."Im Zentrum der Forderungen stehen demnach filmwirtschaftliche Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung. "Der Film funktioniert in der Herstellung, im Marketing, in den Vertriebsstrukturen und im Kino längst digital", so Holighaus. "Für eine vielfältige und wettbewerbsfähige Filmwirtschaft brauchen wir deshalb nicht nur eine gute digitale Infrastruktur, sondern auch ein faires Regelwerk, das unsere Inhalte vor der voranschreitenden Entwertung im Netz schützt."Die SPIO fordert deshalb die Bekämpfung von Online-Piraterie und ein "Level-Playing-Field" für alle Anbieter audiovisueller Inhalte im Internet. "Wenn sich z.B. die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zunehmend als Gratis-Plattformen profilieren, beschränkt dies ebenso unsere wirtschaftlichen Auswertungsmöglichkeiten wie eine Einschränkung des Territorialitätsprinzips." Solche Entwicklungen würden nach Argumentation der SPIO letztendlich auch zu Lasten der deutschen Verbraucher gehen, denen immer weniger hochwertige Inhalte angeboten werden könnten.Neben kartell- und urheberechtlichen Anliegen werden im Forderungskatalog aber auch die Filmförderung, die Verantwortung für das filmische Erbe und der Jugendschutz thematisiert. Als gesellschaftlich besonders wertvolles Angebot sieht die SPIO außerdem den Kultur- und Kommunikationsort Kino in der Fläche, weshalb sie sich für strukturpolitische Maßnahmen im ländlichen Raum stark macht. "Die am Film beteiligten Unternehmen sind so vielfältig wie ihre Werke", erklärt Holighaus. "Diese Bandbreite muss in den politischen Weichenstellungen berücksichtigt werden, damit unsere Branche ihre kulturell und wirtschaftlich relevante Rolle weiter angemessen ausfüllen kann."Um ihre Forderungen zu unterstreichen, verweist die SPIO einmal mehr auf die Studie des Bundeswirtschaftsministeriums, die die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Filmwirtschaft belege und unter anderem aufzeige, dass für jeden Euro, der dort erzielt würde, weitere 1,60 Euro an Wertschöpfung in der gesamten Volkswirtschaft realisiert würden. "Investitionen in die Filmwirtschaft lohnen sich aber nicht nur finanziell", erläutert Holighaus. "Die Innovationskraft des Films trägt vielfältig zum gesellschaftlichen Fortschritt Deutschlands bei und schafft wertvolle Synergien mit neuen Disziplinen, die sich auf jede erdenkliche Weise mit audiovisuellen Inhalten beschäftigen: von der Kameratechnik in selbstfahrenden Autos bis zur digitalen Animation virtueller Realitäten. Diese Zukunft können und wollen wir mitgestalten". Die angepeilte Erhöhung des DFFF wertet die SPIO in diesem Zusammenhang als "Schritt in die richtige Richtung", fordert aber gleichzeitig eine darüber hinausgehende "strategische Industrieförderung der Kreativwirtschaft".

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen