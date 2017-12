SPIO begrüßt neues Präsidiumsmitglied und neuen Verband

Großansicht Marco Mehlitz ist als VDFP-Vorstand neues Präsidiumsmitglied der SPIO (Bild: SPIO) Marco Mehlitz ist als VDFP-Vorstand neues Präsidiumsmitglied der SPIO (Bild: SPIO)

Die Mitgliedsverbände der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V. (SPIO) haben auf ihrer Versammlung am 30. November Marco Mehlitz vom Verband Deutscher Filmproduzenten e.V. (VDFP) als neues Mitglied ins Präsidium gewählt. Mehlitz, Vorstandsmitglied des VDFP und Geschäftsführer von Lago Film , produzierte zuletzt Fatih Akins " und freut sich auf die neuen Aufgaben: "In der SPIO sind alle entscheidenden Verbände der deutschen Filmwirtschaft vereinigt. Hier können wir im geschützten Raum Ideen und Vorschläge diskutieren, Problemlösungen erarbeiten und richtungsweisende Impulse geben, die von der ganzen Branche getragen werden können. Als Vertreter des Verbandes der Filmproduzenten freue ich mich auf einen intensiven Austausch und auf die Aufgaben, die anstehen oder entstehen werden, um die Filmproduktion und -verwertung in Deutschland zukunftssicher und partnerschaftlich im Interesse aller zu gestalten."Mehlitz folgt in der neuen Position auf Produzent Arno Ortmair , der seit 2012 im SPIO-Präsidium aktiv war. Er hatte bereits im Vorfeld der Sitzung angekündigt, sich aus dem Präsidium zurückzuziehen, um einem der amtierenden Vorstandsmitglieder des VDFP ein Nachrücken zu ermöglichen. Anlässlich der Neuwahl bedankte er sich für die gemeinsame Arbeit: "Es war mir immer eine große Freude und Ehre in dieser Runde die Produzenteninteressen, aber auch die Belange der gesamten Branche vertreten und mitgestalten zu dürfen."SPIO-Präsident Alfred Holighaus wiederum dankte Ortmair: "Ich habe die Zusammenarbeit mit Arno Ortmair im SPIO-Präsidium sehr genossen, weil er immer ansprechbar war und meinungsstark. Marco Mehlitz, den ich als international erfahrenen und erfolgreichen Produzenten schätze, bringt diese Qualitäten ebenfalls mit. Als Mitglied des neuen Vorstands des VDFP gehört er darüber hinaus zu einer Gruppe politisch aktiver Filmemacher, deren Stimme in der Branche immer vernehmlicher wird."In seiner anschließenden Sitzung beschloss das Präsidium, die Interessengemeinschaft der privatwirtschaftlichen Produzenten Audiovisueller Unterrichtsmedien e.V. (IPAU) als außerordentliches Mitglied aufzunehmen. Damit vertritt die SPIO als Dachverband nun 20 Berufsverbände, die für über 1.100 Filmunternehmen stehen. "Die IPAU ist ein junger Verband mit einer wichtigen inhaltlichen Ausrichtung. Schließlich ist die Nutzung audiovisueller Medien im Unterricht pädagogisch und gesellschaftlich essenziell. Dass auch hier das Urheberrecht als Garant für Vielfalt und Qualität gelten muss, macht uns zu natürlichen Partnern", so Holighaus.Konstantin Blome, Vorstandssprecher der IPAU ergänzt: "IPAU ist ein Verband von zumeist kleineren, privaten Unternehmen, die audiovisuelle Medien speziell für den Schulunterricht produzieren und vertreiben. Wir sehen die kreative Vielfalt unseres Marktes stark bedroht durch die fast grenzenlose Ausbreitung der öffentlich-rechtlichen TV-Programme z.B. über 'kostenlose' Internet-Mediatheken. Insofern freuen wir uns darauf, in der SPIO gemeinsam mit medienschaffenden Unternehmen anderer Branchen für den Erhalt eines reichhaltigen Medienmarktes in Deutschland und Europa einzutreten und insbesondere die Rechte der Medien-Urheber zu stärken."

Quelle: Blickpunkt:Film

