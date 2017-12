Sphera punktet

Als CinemaNext Sphera bei der diesjährigen CinemaCon vorstellte, sparte man nicht mit Superlativen. Man wolle "neue Maßstäbe im Premiumbereich" setzen und verpflichte sich, das "bestmögliche Kinoerlebnis" anzubieten. Klar, Klappern gehört zum Handwerk. Aber wie schlägt sich das Konzept, das im Technikbereich unter anderem auf Dolby Atmos, der gerade in Deutschland zunehmend verbreiteten HDR-Lösung EclairColor und 4K-Projektion fußt, im tatsächlichen Betrieb? Zumindest George Christodoulou zeigt sich als Geschäftsführer von Village Cinemas höchst zufrieden. Vor einigen Wochen wurde im Athener Flaggschiff der griechischen Kette der weltweit erste Sphera-Saal von CinemaNext installiert, mit einer von Wand zu Wand reichenden, 25 Meter breiten Leinwand und 669 Plätzen, die allesamt mit eigens für Sphera entworfenen Luxus-Sesseln ausstaffiert sind.Die Innovation stößt dort offenbar auf großen Zuspruch: Das Echo bei den Kinogängern und in sozialen Medien sei "überwältigend", so Christodoulou. Begeistert habe sich auch die lokale Presse gezeigt, die den Sphera-Saal als "beispielloses Erlebnis" und als "bestes Auditorium in Athen" lobte, dass sich durch einen "geradezu luxurösen, erstklassigen Stil" auszeichne. Neben derartigen Lobeshymnen kann der Village-Cinemas-CEO aber auch Zahlen vorlegen, die durchaus beeindruckend ausfallen: Innerhalb einer siebenwöchigen Periode nach der Premiere des Sphera-Saals hätten die Kunden im Schnitt 50 Prozent mehr pro Ticket ausgegeben als zuvor. Sich "an vorderster Front" der Innovation zu bewegen, bedeute auch Umsätze maximieren zu können, so Christodoulou. Begeistert über derartige Erfolgsmeldungen zeigt sich natürlich auch CinemaNext-SVP Till Cussmann , der nicht zuletzt hervorhebt, wie viel das dynamische Beleuchtungssystem zum Gesamterlebnis beiträgt. Man gehe nun davon aus, schon zeitnah weitere Sphera-Standorte bekannt geben zu können, so Cussmann.

