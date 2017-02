Spekulationen um nächsten "X-Men"

Gut eine Woche, bevor "Logan" , der letzte Auftritt von Hugh Jackman als Wolverine in die deutschen Kinos kommt, laufen die Spekulationen um den nächsten "X-Men"-Film im Internet heiß. Demnach soll "Logan"-Produzent Simon Kinberg das Skript für das nächste "X-Men"-Abenteuer liefern und es auch inszenieren. In einem Kommentar auf einen Artikel des Filmnachrichtenblogs "Deadline.com" will ein User sogar wissen, dass Kinberg das Buch bereits geschrieben habe und die Dreharbeiten im Juni in Montréal beginnen sollen. Offiziell bestätigt ist dies freilich weder vonseiten Kinbergs noch von der Fox.Simon Kinberg hatte zuvor zu "X-Men: Apocalypse" und "X-Men: Der letzte Widerstand" jeweils das Drehbuch geliefert und bei den beiden Erstgenannten auch als Produzent fungiert. Darüber hinaus produzierte er "X-Men: Erste Entscheidung"

