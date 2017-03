Spekulationen um Kosslick-Zukunft

Großansicht Berlinale-Direktor Dieter Kosslick (Bild: Ali Ghandtschi/Berlinale 2015) Berlinale-Direktor Dieter Kosslick (Bild: Ali Ghandtschi/Berlinale 2015)

Unter der Schlagzeile "Berlinale-Hammer" hatte das Berliner Boulevardblatt "B.Z." am gestrigen Abend unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, dass Dieter Kosslicks noch bis 2019 laufender Vertrag als Berlinale -Direktor nicht verlängert wird. Dies sei im Einvernehmen zwischen Kosslick und Kulturstaatsministerin Monika Grütters beschlossen worden.Das Büro der BKM wollte einen tatsächlichen Beschluss zunächst nicht bestätigen, verwies aber darauf, dass in der Tat "einvernehmliche Gespräche" stattfänden. Auf Nachfrage wollte sich auch das Büro von Kosslick (er selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen) noch nicht zum Sachverhalt äußern, kündigte allerdings bereits eine Stellungnahme "möglicherweise noch im Lauf des Nachmittages" an.Dieter Kosslick hatte die Rolle des Berlinale-Direktors 2001 übernommen und die Internationalen Filmfestspiele Berlin zu einem der größten Publikumsfestivals der Welt ausgebaut - mit zuletzt mehr als einer halben Mio. Besucher und über 400 Filmen in den einzelnen Sektionen. Den Spekulationen zufolge soll Kosslick dem Festival auch bei einem Abschied als Direktor über 2019 hinaus in anderer Funktion erhalten bleiben.

Quelle: Blickpunkt:Film

