Special Teddy Award für Monika Treut

Monika Treut erhält bei der Berlinale den Special Teddy Award

Die Regisseurin, Produzentin und Autorin Monika Treut wird im Rahmen der Berlinale mit dem Special Teddy Award ausgezeichnet. Damit ehrt der Förderverein Teddy e.V. alljährlich eine(n) Filmschaffende(n), "deren/dessen Verdienste über die Jahre zur Charakterisierung des queeren Filmschaffens Außerordentliches beigetragen haben", heißt es in einer Berlinale-Pressemitteilung.Demzufolge prägt Treut seit den 1980er Jahren nicht nur das feministische und lesbische Kino, sondern auch die deutschsprachige unabhängige Filmszene und inspirierte als Wegbereiterin des New Queer Cinema bis hinein ins US-amerikanische Indie-Kino.Auf der Berlinale war Treut seit ihrem Spielfilmdebüt "Verführung: Die grausame Frau" im Jahr 1985 mit mehr als einem Dutzend Filmen vertreten gewesen; 1999 hatte ihr "Gendernauts" den Teddy Award als bester Dokumentarfilm gewonnen gehabt. Im Rahmen der Verleihung des Special Teddy Awards am 17. Februar wird ihr zweiter Spielfilm "Die Jungfrauenmaschine" gezeigt werden.

Quelle: Blickpunkt:Film

