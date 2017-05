SPD will Filmförderung stärken

Großansicht Martin Schulz, SPD-Parteivorsitzender und designierter Kanzlerkandidat (Bild: Susie Knoll) Martin Schulz, SPD-Parteivorsitzender und designierter Kanzlerkandidat (Bild: Susie Knoll)

Die SPD unter Leitung ihres Vorsitzenden Martin Schulz hat den Entwurf ihres Programms für die kommende Bundestagswahl veröffentlicht, der auch zahlreiche Vorhaben im Bereich der Kulturförderung umfasst. Auffällig ist dabei, dass der vom Bundeswirtschaftsministerium unter Sigmar Gabriel ins Leben gerufene German Motion Picture Fund (GMPF) in diesem Programm mit keinem Wort erwähnt wird. Stattdessen richtet sich die Aufmerksamkeit auf den DFFF . Dazu heißt es wörtlich: "Im Bereich der wirtschaftlichen Filmförderung wollen wir den Filmförderfonds (DFFF) weiterentwickeln." Womöglich ein Anzeichen dafür, dass die SPD die beiden derzeit noch unterschiedlich ausgerichteten Programme perspektivisch zusammengelegt sehen will? Zur Erinnerung: Während der GMPF ausdrücklich (und tatsächlich in der Praxis beinahe ausschließlich) Serienprojekte fördert, hat sich die BKM strikt gegen eine Öffnung des DFFF - auch nach der angekündigten Aufstockung - für Serienprojekte ausgesprochen.Weiter heißt es in dem Papier: "Unsere vielfältige Kinolandschaft wollen wir erhalten und die Rahmenbedingungen für künstlerisch herausragende Filme stärken." Zudem bekennt sich die SPD zu einer Gamesförderung. Wörtlich heißt es: "Auch die Entwicklung innovativer und kulturell wertvoller Computer- und Videospiele wollen wir fördern, denn Computerspiele haben sich zu einem Kulturgut entwickelt."Eine klare Position vertritt die SPD beim Thema "Geschlechtergerechtigkeit" - und befürwortet dabei auch Quoten: "Wir wollen die Geschlechtergerechtigkeit in Kunst und Kultur weiter ausbauen: mehr Frauen sollen Führungsverantwortung in Kultureinrichtungen übernehmen und künstlerische Leistungen geschlechterunabhängig honoriert werden. Die Besetzung von Jurys, Gremien, etc. muss quotiert erfolgen, damit das künstlerische Schaffen von Frauen angemessen einbezogen werden kann." Die Rede ist dabei zwar ausdrücklich nicht von Vergabequoten, allerdings ist im Programm einige Absätze weiter vorne auch dieser Satz zu finden: "Die Entscheidung, was und wie gefördert wird, muss auch nach Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion, Nachhaltigkeit, Integration und Aspekten kultureller Bildung getroffen werden."Die SPD bekennt sich dazu, "an der Seite der Künstlerinnen und Künstler" zu stehen. Man wolle ihre Rechte stärken und sie sozial besser absichern; sie müssten von ihrer Arbeit leben können: "Wir setzen uns für gerechte Aushandlungsprozesse ein, um kulturelle Vielfalt und soziale Gerechtigkeit voranzubringen. Bei Bundeskulturförderungen werden wir für eine gerechte Vergütung sorgen. [...] Die solidarische Finanzierung der Künstlersozialkasse durch die Kulturschaffenden, die Verwerter und durch den Staat ist für die SPD nicht verhandelbar."Hinsichtlich des Erhalts des nationalen Filmerbes unterstützt die SPD den Gedanken eines abgestimmten Konzepts von Bund, Ländern und der Filmbranche. Die Einrichtungen des Kinemathekenverbundes für das Filmerbe wolle man sowohl personell als auch finanziell stärken.Etliche Fragen wirft der Passus zum Urheberrecht auf, der auf den ersten Blick Erinnerungen an den Gedanken einer Kulturflatrate wecken könnte: "Das geistige Eigentum ist der Rohstoff der Kultur- und Kreativwirtschaft. Fast alles, was wir im Internet tun, ist mit urheberrechtlichen Handlungen verbunden - kopieren, wiedergeben, veröffentlichen. Wir werden die Situation der Urheberinnen und Urheber verbessern und einen gerechten Interessenausgleich mit den Verwertern suchen.Dazu soll auch das Prinzip der pauschalen Vergütung auf diejenigen ausgeweitet werden, die mit der Vermarktung von kreativen Leistungen im Internet Geld verdienen - beispielsweise Online-Plattformen. Viele Nutzerinnen und Nutzer im Internet produzieren selbst Inhalte und werden damit ebenfalls zu Urhebern. Daher müssen wir die berechtigten Interessen der Nutzerinnen und Nutzer verstärkt berücksichtigen. Wir unterstützen die Bemühungen der EU-Kommission, ein modernes und zukunftsfähiges Urheberrecht in Europa zu schaffen. Der Anspruch der Urheberinnen und Urheber und der Verlegerinnen und Verleger auf eine angemessene Vergütung muss stärker berücksichtigt werden. Digitale Kulturgüter sollen, wo dies europarechtlich möglich ist, prinzipiell auf dieselbe Mehrwertsteuerstufe gestellt werden wie analoge Kulturgüter."Ein weiterer kontroverser Punkt: Aus Sicht der SPD ist die "Sieben-Tage-Regelung" der öffentlich-rechtlichen Mediatheken nicht mehr zeitgemäß und soll entfallen. (Im Hinterkopf sollte man hier die geplanten Änderungen in der AVMD-Richtlinie haben).

