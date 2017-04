Sony hebt Gewinnprognose an

Großansicht Kazuo Hirai, CEO der Sony Corp. (Bild: Sony) Kazuo Hirai, CEO der Sony Corp. (Bild: Sony)

Am kommenden Freitag wird der Sony-Konzern seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2016/17 bekannt geben. Bereits heute gibt es gute Nachrichten aus Tokio, denn die Konzernverantwortlichen haben heute ihre Gewinnprognose vom Februar deutlich nach oben korrigiert. Während man beim Umsatz weiterhin von umgerechnet 65 Mrd. Dollar ausgeht, wird aktuell mit einem Nettogewinn von 620 Mio. Dollar gerechnet; im Februar war man noch von 222 Mio. Dollar ausgegangen. Im Geschäftsjahr 2015/16 hatte der Sony-Konzern allerdings einen Nettogewinn von 1,26 Mrd. Dollar erzielt gehabt.Als Grund für die verbesserte Prognose gibt der Sony-Konzern Zuwächse in allen Sparten mit Ausnahme des Zubehörgeschäfts an. In einem Statement an die Börsen in Tokio und New York erklären die Sony-Verantwortlichen: "Der wesentliche Grund für die nach oben korrigierte Prognose sind niedrigere Kosten für Versicherungs-Akquisitionen und niedrigere weitere Kosten im Bereich Finanzdienstleistungen sowie Kosten in anderen Bereichen, vor allem im Halbleitergeschäft, die unter den im Februar prognostizierten Werten gelegen haben."

Quelle: Blickpunkt:Film

