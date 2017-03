Sonderausstellung über Carl Laemmle in Stuttgart

"Ein jüdischer Schwabe erfindet Hollywood" - unter diesem Titel findet noch bis 30. Juli im Haus der Geschichte in Stuttgart eine Sonderausstellung über Carl Laemmle statt. Der im baden-württembergischen Laupheim geborene Filmpionier gründete nach seiner Auswanderung in die USA im Jahr 1912 die Universal Studios, die er bis 1936 leitete. In dieser Zeit produzierte Laemmle Filmklassiker wie " Im Westen nichts Neues ", " Frankenstein " und " Dracula ".Das deutsche Universal -Team ließ es sich jetzt nicht nehmen, die Ausstellung zu besuchen, in der nicht nur die Anfänge des Studios anschaulich in Bild und Ton präsentiert werden, sondern auch die zeitgeschichtlichen Hintergründe und der kreative Einfluss der deutschen Universal auf die deutsche Filmproduktion dokumentiert werden. Durch die Ausstellung geführt wurde das Universal-Team von den beiden Kuratoren der Ausstellung, Rainer Schimpf und Cornelia Hecht.

