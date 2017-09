"Sommerhäuser" zur Eröffnung in Münster

"Sommerhäuser" läuft zur Eröffnung des Filmfestival Münster

Der Eröffnungsfilm für die 17. Ausgabe des Filmfestival Münster (4. bis 8. Oktober) steht fest: Sonja Maria Kröners Langfilmdebüt "Sommerhäuser" , das auf dem derzeit stattfindenden Toronto International Film Festival in der Sektion Discovery läuft, wird am Eröffnungsabend im Schlosstheater in Münster gezeigt werden. Erwartet werden Darsteller Thomas Loibl und Produzent Philipp Worm "Sommerhäuser" erzählt spielt im Jahrhundertsommer 1976 und erzählt die Geschichte einer Familie, die Sommer für Sommer in ihrer Datsche verbringt. Nach dem Tod von Oma Sophie droht die Familie auseinanderzubrechen."Sommerhäuser" wurde auf dem Filmfest München in der Sektion Neues Deutsches Kino als bester Film und für die beste Regie ausgezeichnet. Prokino startet das Familienporträt am 26. Oktober in den deutschen Kinos.Weitere Informationen zum Filmfestival Münster unter www.filmfestival-muenster.de

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen