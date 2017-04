Sommer bestimmt das Kinderfilmfest München

Großansicht Festivalleiterin Katrin Hoffmann stellte heute das Programm für das Kinderfilmfest München vor Festivalleiterin Katrin Hoffmann stellte heute das Programm für das Kinderfilmfest München vor

Acht Spielfilme, ein Dokumentarfilm, sechs Kurzfilme und eine Lecture, in der Geräuschemacher Max Bauer zeigt, wie Bilder hörbar werden, stehen auf dem Programm des Kinderfilmfests München, das dessen Leiterin Katrin Hoffmann heute vorgestellt hat.Der Sommer, in dem das Kinderfilmfest im Rahmen des Filmfests München von 22. Juni bis 1. Juli stattfindet, ist auch in einem Großteil der Filme präsent. So verzichtet die zehnjährige Lea, Hauptfigur des Eröffnungsfilms "Königin von Niendorf" aufs sommerliche Zeltlager und erobert stattdessen als einziges Mädchen einen Platz in einer fünfköpfigen Jugenbande. In "Amelie rennt" ist 13-jährige Titelfigur nicht nur von ihren Eltern, sondern auch von ihrer Asthmaerkrankung genervt. Und so reißt sie aus der Kur in Südtirol aus und flüchtet in die Berge. In "Wolkenjunge" verbringt der zwölfjährige Niklas erstmals die Ferien bei der Familie seiner Mutter in Lappland. Doch die ist ihm genauso fremd, wie das rauhe Klima am nördlichen Polarkreis. Milder ist das Klima da schon in dem kroatischen Dorf, in dem "Das Geheimnis des grünen Hügels" spielt. Die Kinder des Dorfes stellen eine Diebesbande. Dabei hilft ihnen ihre Freundschaft ein ums andere Mal, Probleme zu lösen.Das komplette Programm des Kinderfilmfest München im Überblick

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen