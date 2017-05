So Far im Certain Regard

In Cannes gefeiert: "Western" von Valeska Grisebach (Bild: Komplizen Film)

Großansicht Auch der Certain-Regard-Eröffnungsfilm "Barbara" überzeugte (Bild: Festival de Cannes) Auch der Certain-Regard-Eröffnungsfilm "Barbara" überzeugte (Bild: Festival de Cannes)

Es ging fulminant los in der Nebenreihe des offiziellen Programms: Mathieu Amalrics "Barbara" konnte den Heimvorteil nutzen und wurde mit Standing Ovations gefeiert. Zu Recht, denn Amalric findet einen besonderen Ansatz, um der in Deutschland kaum bekannten, in Frankreich bis heute verehrten Sängerin ein Denkmal zu setzen. Barbara ist eine Ikone des französischen Chansons, und dass man in Frankreich versteht, seine Stars zu feiern, kann man an der Croisette in diesem Jubiläumsjahr besonders intensiv erleben. Auch wenn nicht jeder mit so viel Respekt mit seinen Ikonen umgeht, z.B. Michel Hazanavicius mit Jean-Luc Godard in "Le Redoutable" . Nationale Themen werden in jedem Fall groß verhandelt. Raffiniert verknüpft Amalric, der auch eine Rolle als Filmemacher und Fan innehat, gestellte Szenen privater und öffentlicher Auftritte, Proben, Dreharbeiten zu dem Film, den er über Barbara dreht, mit Archivmaterial. Jeanne Balibar , Star des Films und Ex-Frau des Regisseurs, meistert die Aufgabe grandios. Ein Gänsehautmoment, wenn die "Frau in Schwarz" , wie sie genannt wurde, weil sie immer nur in Schwarz auftrat, ihr auf Deutsch gesungenes "Göttingen" anklingen lässt. Balibar ist selbst eine ausgezeichnete Sängerin, und besonders spannend wird die Performance, wenn ihre Stimme auf die Barbaras aus dem Archiv trifft.Einen fantastischen Einstand in Cannes lieferte auch Valeska Grisebach mit ihrem modernen Western "Western". Eine Gruppe deutscher Arbeiter errichtet eine Baustelle in einem abgelegenen Teil Bulgariens, nahe der griechischen Grenze. Sie bauen ihr Lager mitten im Nirgendwo auf, und es kommt schnell zu Konflikten und Rangeleien um die Rangordnung. Vor allem zwischen Meinhard (Meinhard Neumann) und seinem Boss Vincent (Reinhardt Wetrek). Meinhard fühlt sich in der Natur wohl, öffnet sich dem lokalen Leben und sucht Anschluss im Dorf. Vincent versucht die Probleme auf der Baustelle auch mit nicht legalen Mitteln zu lösen. Sprachprobleme wie beim Turmbau zu Babel, kulturelle Differenzen, Korruption, Geschäftemacherei, unterschiedliche Ehr- und Moralvorstellungen prallen aufeinander, auch eigene Vorurteile gilt es zu hinterfragen. Die Bühne für den Showdown ist eröffnet. Der Film folgt der Choreografie eines Kampfes, der sich zuspitzt, aufgebaut wie ein modernes Duell. Zugrunde liegt eine ausführliche, dokumentarische Recherche, gearbeitet wird mit Laiendarstellern. In ruhigen, langen Einstellungen gelingt es Grisebach, eine ungeheure, ständig wachsende Spannung in der Gruppe der Männer und der Dorfbewohner aufzubauen. Schön, wie sie in den Erzählfluss die Landschaft integriert, die Natur als elementares Lebenselement begreift.Einen starken Eindruck, ebenfalls mit der Natur als einer der Hauptdarsteller, hinterließ auch "Wind River" , der Erstlingsfilm von "Sicario" -Drehbuchautor Taylor Sheridan . In der abgelegenen, eisigen Bergregion von Wyoming werden in einem Indianerreservat wiederholt junge Frauen vergewaltigt und ermordet. Der Bezug zur erschreckenden Realität: Tatsächlich werden diese Fälle kaum verfolgt. So schickt auch das FBI nur einen weiblichen Rookie, die unerfahrene Jane Banner ( Elizabeth Olsen ). Gepackt von den Qualen, die das jüngste Opfer durchzustehen hatte, setzt sie trotz widrigster Umstände alles daran, das Verbrechen aufzuklären. Hilfe bekommt sie von dem Jäger und Wildlife-Scout Cory Lambert ( Jeremy Renner ), der starke Verbindungen in die Native-American-Community hat. Eine sehr persönliche Motivation ist für ihn auch Anlass für die Treibjagd auf den Täter, die startet, während ein Schneesturm und eisige Temperaturen die Arbeit boykottieren. Am Ende bleiben viele auf der Strecke, aber das Vertrauen, das zwischen den beiden Ermittlern entsteht, trägt durch diesen packenden, dichten, atmosphärisch stimmigen Thriller, der aufgrund des Themas nicht immer leicht auszuhalten ist.Ebenso wie der thematisch ähnliche tunesischen Beitrag "Beauty and the Dogs", in dem sich für eine junge Studentin eine Party, auf der sie ein bisschen flirten möchte, zum Alptraum entwickelt. Die kurzen unbeschwerten Anfangssequenzen lassen den Absturz schon ahnen. Der wird nicht gezeigt, sondern er ergibt sich rückblickend aus den Stationen ihrer Leidensnacht, erzählt in neun Kapiteln, jeweils in einer Einstellung gedreht. Mariam ist von zwei Polizisten vergewaltigt worden und versucht, ein ärztliches Attest zu bekommen, das den Vorfall belegt. Erst dann kann sie Anzeige erstatten. Doch die Macht ist ganz klar in den Händen derer, die sie eigentlich schützen sollten. Ein mit seinem klar feministischen Ansatz wichtiger Film um den Kampf einer mutigen Frau, die man innerlich feiert, wenn sie am Ende erhobenen Hauptes die Polizeistation verlässt.Der iranische Regisseur Mohammed Rasoulof, schon öfter Gast in Cannes und in seiner Heimat bereist inhaftiert wegen Filmens ohne Genehmigung, liefert mit "Lerd" ("A Man of Integrity") einen bitteren, auch stilistisch sehenswerten Kommentar zu einer durch Korruptheit beherrschten Gesellschaft. Eine Michael-Kohlhaas-Geschichte um einen Mann, der mit seiner Frau, einer Lehrerin, aus Teheran aufs Land gezogen ist und seinen Lebensunterhalt mit einer Goldfischzucht verdient. Als ihm das dazu notwendige Frischwasser abgedreht wird, begibt er sich auf einen Feldzug, um sein Recht zu bekommen. Rasoulof weiß, was es bedeutet, Filme unter Zensur zu machen. Umso mehr versteht er es, seinen leicht beginnenden Film immer intensiver, dichter werden zu lassen. Was bleibt, ist ein Gefühl der Ohnmacht des Einzelnen gegen ein Regime - aktuell wieder ein großes Thema von Filmemachern weltweit.Marga Boehle

