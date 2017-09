SneakPeek: Deutscher Trailer zu "Mathilde"

Großansicht "Mathilde" startet am 2. November (Bild: Kinostar) "Mathilde" startet am 2. November (Bild: Kinostar)

Eine Liebesbeziehung, die in die Geschichte einging, verpackt in opulente Bilder. Lars Eidinger spielt in " Mathilde " den russischen Thronerben Nikolaus, dessen Romanze mit der titelgebenden weltberühmten Ballerina ( Michalina Olszanska ) für Aufruhr am Hofe sorgt - und die aus Gründen der Staatsräson mit dem Tod seines Vaters enden musste. Der russische Regisseur und Produzent Alexei Uchitel verfilmte das Drama mit einem Budget von rund 25 Mio. Euro. Jetzt wurde der deutsche Trailer veröffentlicht. Kinostar startet "Mathilde" am 2. November ihn den deutschen Kinos.

Quelle: Blickpunkt:Film

