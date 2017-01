Sneak Peek: Trailer zu "Zwischen den Jahren"

In Lars Hennings Thriller "Zwischen den Jahren" spielt Peter Kurth einen Mann, der nach einer lebenslangen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen wird und ein neues Leben beginnen will. Das klappt anfangs auch ganz gut, als er einen Job findet und in der Firma, in der er arbeitet, eine Frau ( Catrin Striebeck ) kennenlernt. Doch als plötzlich der Mann ( Karl Markovics ), in dessen Villa er vor 18 Jahren eingebrochen und dabei dessen Tochter erschossen hatte, auftaucht, holt ihn sein altes Leben wieder ein. Temperclayfilm startet "Zwischen den Jahren", der im Rahmen der Berlinale -Sektion Perspektive Deutsches Kino seine Weltpremiere feiern wird, am 16. März in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen