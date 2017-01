Sneak Peek: Trailer zu "Stille Reserven"

Großansicht Clemens Schick in "Stille Reserven" (Bild: Camino Filmverleih) Clemens Schick in "Stille Reserven" (Bild: Camino Filmverleih)

In Valentin Hitz' SciFi-Thriller "Stille Reserven" spielt Clemens Schick einen Versicherungsagenten, der versucht, mit Todesversicherungen Karriere zu machen. Doch eines Tages verliert er seinen Job und versucht verbissen, wieder im Arbeitsmarkt Fuß zu finden. Er lernt eine Frau kennen, wirft seine bisherige Weltanschauung über den Haufen und beide feiern einen kleinen Triumph gegen die Übermacht des herrschenden Systems. Camino Filmverleih startet "Stille Reserven" am 20. April in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen