Sneak Peek: Trailer zu Spionage-Thriller "Red Sparrow"

Großansicht Jennifer Lawrence und Joel Edgerton in "Red Sparrow" (Bild: Twentieth Century Fox) Jennifer Lawrence und Joel Edgerton in "Red Sparrow" (Bild: Twentieth Century Fox)

In Francis Lawrence Spionagethriller "Red Sparrow" spielt Jennifer Lawrence die Primaballerina Dominika, die nach einer Verletzung ihre Ballettschuhe an den Nagel hängen muss und vor einer unsicheren Zukunft steht. Also lässt sie sich dazu überreden, sich dem Geheimdienstes Sparrow School anzuschließen, der seine Rekruten dazu trainiert, Körper und Verstand als Waffe einzusetzen, zu werden. Der harte Trainingsprozess macht Dominika zur härtesten Agentin, die die Sparrow School je hervorgebracht hat. Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten, geraten doch Menschen aus Dominikas Umfeld in Gefahr. Darunter auch ein von Joel Edgerton gespielter CIA-Agent, der Dominika davon überzeugen will, dass er der Einzige ist, dem sie vertrauen kann. Twentieth Century Fox bringt diese neuerliche Zusammenarbeit von Francis und Jennifer Lawrence nach den beiden Teilen von "Die Tribute von Panem - Mockingjay" am 1. März 2018 in die deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen