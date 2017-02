Sneak Peek: Trailer zu "Neben den Gleisen"

Auf dem Bahnhofsvorplatz in Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern steht ein in die Jahre gekommener Kiosk. In seiner Dokumentation "Neben den Gleisen" blickt Filmemacher Dieter Schumann in den Mikrokosmos dieses Bahnhofskiosks, der Schichtarbeitern aus den Schlachthöfen, Taxifahrern, Arbeitslosen und Rentnern als Stammkneipe dient, in der sie ihr Bier trinken und Fußball schauen. Als im Laufe des Jahres Tausende Flüchtlinge in Boizenburg ankommen und ins Nahe gelegene Erstaufnahmelager wollen, werden die Gespräche im Kiosk zunehmend politischer. Deutschfilm startet "Neben den Gleisen" am 6. April in den deutschen Kinos und hat jetzt den ersten Trailer veröffentlicht:

