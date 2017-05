Sneak Peek: Trailer zu "Monsieur Pierre geht online"

In Stéphane Robelins Komödie "Monsieur Pierre geht online" spielt Pierre Richard den griesgrämigen Witwer Pierre, der Veränderungen abgrundtief hasst und lieber in alten Erinnerungen verharrt. Seine Tochter Sylvie ( Stéphane Bissot ) will ihn aber unbedingt wieder ins wahre Leben zurückholen und macht ihn Alex ( Yaniss Lespert ), dem Freund ihrer Tochter, bekannt. Alex soll Pierre mit dem Internet vertraut machen. Als Pierre eines Tages auf einem Datingportal landet, beginnen die Turbulenzen. Neue Visionen startet "Monsieur Pierre geht online" am 22. Juni in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen