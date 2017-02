Sneak Peek: Trailer zu "Mindgamers"

Großansicht Ab 6. April in den deutschen Kinos: "Mindgamers" (Bild: Warner Bros. Entertainment) Ab 6. April in den deutschen Kinos: "Mindgamers" (Bild: Warner Bros. Entertainment)

Im Mittelpunkt von Andrew Goth' SciFi-Thriller "Mindgamers" steht eine Gruppe von Studenten, denen es mithilfe eines Quantencomputers gelingt, alle menschlichen Gehirne miteinander zu koppeln. Diese bahnbrechende Entdeckung ermöglicht es, motorische Fähigkeiten von einem Gehirn zum anderen zu übertragen. Die jungen Forscher stellen diese Technologie der Allgemeinheit zur Verfügung und schon bald wird sie von finsteren Mächten zur Kontrolle der Masse missbraucht. Warner Bros. Pictures Germany startet "Mindgamers" mit Tom Payne und Sam Neill in den Hauptrollen am 6. April in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

