Sneak Peek: Trailer zu "Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste"

Großansicht Ab 9. Februar in den deutschen Kinos: "Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste" (Bild: SquareOne/Universum Film) Ab 9. Februar in den deutschen Kinos: "Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste" (Bild: SquareOne/Universum Film)

In Alexandra Leclères Komödie "Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste" spielen Karin Viard und Didier Bourdon Christine und Pierre, ein gut betuchtes Ehepaar, dass in einer 300 Quadratmeter großen Wohnung in Paris lebt. Abgesehen davon, dass ihr Mann sie wie einen Einrichtungsgegenstand behandelt und sich den lieben langen Tag über Ausländer, Arbeitslose und Gutmenschen aufregt, lebt Christine ein sorgenfreies Leben. Das ändert sich schlagartig, als es draußen eisig kalt wird und die Regierung beschließt, dass Menschen, die zu viel Wohnraum haben, diesen mit Bedürftigen teilen müssen. SquareOne Entertainment und Universum Film starten "Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste" am 9. Februar in den deutschen Kinos und haben jetzt den deutschen Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

