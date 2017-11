Sneak Peek: Trailer zu "Lady Bird"

Großansicht Ab 19. April in den deutschen Kinos: "Lady Bird" (Bild: Universal Pictures) Ab 19. April in den deutschen Kinos: "Lady Bird" (Bild: Universal Pictures)

In Greta Gerwigs "Lady Bird" spielt Saoirse Ronan eine 17-Jährige, deren Leben aus High-School-Routine, Ärger in der Familie und den ersten Erfahrungen mit Jungs besteht - und die davon träumt. Flügge zu werden. Doch ihre Mutter, gespielt von Laurie Metcalf , die wie Regisseurin Greta Gerwig in der vergangenen Nacht vom National Board of Review ausgezeichnet worden war ( wir berichteten ), macht ihr den Abnabelungsprozess alles andere als leicht. Universal Pictures International Germany startet "Lady Bird" am 19. April in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

