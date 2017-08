Sneak Peek: Trailer zu "Killerpilze"-Doku

In ihrem Dokumentarfilm "Immer noch jung - 15 Jahre Killerpilze" spannen die Regisseure David Schlichter und Fabian Halbig den Bogen von der ersten Bandprobe der damaligen Schülerband im Jahr 2002 bis zur Veröffentlichung ihres Erfolgsalbums "High" im vergangenen Jahr. Dazwischen lagen Aufs und Abs wie der Erfolg der Killerpilze als Bravo-Band, die Trennung von Universal Music und die Gründung ihres eigenen Plattenlabels Killerpilzerecords.Beim diesjährigen Filmfest München wurde "Immer noch jung - 15 Jahre Killerpilze" mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Nordpolaris startet den Dokumentarfilm am 5. Oktober in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

