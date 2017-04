Sneak Peek: Trailer zu "Jugend ohne Gott"

Frei nach Ödön von Horvaths gleichnamigem Roman erzählt Alain Gsponer in "Jugend ohne Gott" die Geschichte einer Gruppe von Schülern, die als Hoffnungsträger der Leistungsgesellschaft an ihre Grenzen stoßen.Zach, gespielt von Jannis Niewöhner , nimmt widerwillig am Hochleistungscamp seiner Abschlussklasse teil, weil er im Gegensatz zu seinen Kommilitonen gar kein Interesse an einem Platz auf der renommierten Rowald Universität hat. Die ehrgeizige Nadesh ( Alicia von Rittberg ) kann ihn zwar nicht verstehen, ist aber dennoch von Zach fasziniert und versucht, ihm näher zu kommen. Zach jedoch interessiert sich mehr für die geheimnisvolle Ewa ( Emilia Schüle ), die im Wald lebt und sich mit Diebstählen über Wasser zu halten versucht. Der fragile Zusammenhalt der jugendlichen Elite scheint an sich selbst zu zerbrechen, als eines Tages Zachs Tagebuch verschwindet und ein Mord passiert. Der vermeintlich moralisch integere Lehrer ( Fahri Yardim ) versucht, zu helfen - doch dafür könnte es schon zu spät sein. Constantin Film startet "Jugend ohne Gott" am 31. August in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

