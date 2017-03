Sneak Peek: Trailer zu "Happy Burnout"

Großansicht Ab 27. April in den deutschen Kinos: "Happy Burnout" (Bild: Warner) Ab 27. April in den deutschen Kinos: "Happy Burnout" (Bild: Warner)

In André Erkaus "Happy Burnout" spielt Wotan Wilke Möhring den Frauenheld, Lebenskünstler, Systemverweigerer und Alt-Punk Fussel, der mit Arbeit so gar nichts am Hut hat. Seine zuständige Arbeitsamtsmitarbeiterin Frau Linde ( Victoria Trauttmansdorff ) bekommt er schnell um den Finger gewickelt und so lässt sie ihn auch weitgehend in Ruhe. Doch eines Tages kommt ihr die interne Revision auf die Schliche und zwingt sie zum Handeln. Einen Job will Fussel aber nach wie vor nicht annehmen und so vermittelt sie ihm eine Burnout-Therapie. Dort kommt Fussel mit wirklichen Burnout-Patienten in Kontakt und beginnt, nachzudenken.... Warner Bros. Pictures Germany startet "Happy Burnout" am 27. April in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

