Sneak Peek: Trailer zu Gollers "Simpel"

Großansicht Ab 9. November in den deutschen Kinos: "Simpel" (Bild: Universum Film (DCM)) Ab 9. November in den deutschen Kinos: "Simpel" (Bild: Universum Film (DCM))

Im Juli hatte Markus Gollers Romanverfilmung "Simpel" auf dem Shanghai International Film Festival seine Weltpremiere gefeiert ( wir berichteten ).Der von Frederick Lau gespielte Ben und sein Bruder Barnabas ( David Kross ) - Spitzname Simpel -, der 22 Jahre alt ist, aber auf dem geistigen Stand eines Kindes, sind ein Herz und eine Seele. Als die Mutter der beiden unerwartet stirbt, soll Simpel in ein Heim eingewiesen werden. Nur der Vater der beiden, gespielt von Devid Striesow , kann diesen Beschluss rückgängig machen. Doch zu ihm gibt es seit 15 Jahren keinen Kontakt mehr. Also macht sich das Brüderpaar auf eine turbulente Suche. Universum Film startet "Simpel" am 9. November in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

